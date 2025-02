Polizei fahndet öffentlich nach vermisster 14-jähriger aus Gelsenkirchen

Die 14-jährige Valeria aus Gelsenkirchen ist seit über fünf Monaten verschwunden. Die Polizei hat nun die Suche öffentlich gemacht und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls.

Die 14-jährige Valeria aus Gelsenkirchen wird seit über fünf Monaten vermisst. Die Polizei hat nun die Suche öffentlich gemacht und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Valeria verließ im September die Wohnung ihrer Eltern in Bulmke-Hüllen und ist seitdem verschwunden. Die Polizei hat alles unternommen, um Valeria schnellstmöglich zu finden, unter anderem mit einem Spürhund, der an einer Bushaltestelle in Gelsenkirchen -Ückendorf anschlug, wo die Vermisste zuletzt gesehen wurde.

Die Spur verlor sich jedoch daraufhin. Der Fall ist für die Polizei ungewöhnlich, da Jugendliche in der Regel kurze Zeit nach ihrem Verschwinden wieder auftauchen. Besonders Kinder und Jugendliche werden schnell gefunden, wenn öffentlich nach ihnen gesucht wird oder sie von alleine nach Hause zurückkehren. \Aktuell geht die Polizei davon aus, dass Valeria lebt und entweder unter Zwang oder freiwillig irgendwo untergekommen ist. Es kann auch sein, dass die Jugendliche die Stadt verlassen hat und sich woanders aufhält. Auch einen möglichen Drogenkonsum oder Prostitution kann die Polizei nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen, dass die Öffentlichkeit Hinweise geben kann, die zum Auffinden von Valeria führen





