Polizei festigt Verdacht auf russische Drahtzieher hinter Starlink-Anschlag in Polen

Die deutsche Polizei hat einen weiteren Verdächtigen in Reutlingen festgenommen. Der Vorfall wirft ein neues Licht auf die Rolle russischer Geheimdienste bei Angriffen auf die ukrainische Kommunikationsinfrastruktur.

Die deutsche Polizei hat die Fahndung nach den Tätern des Brandanschlags auf eine Starlink -Bodenstation in Polen weiter vorangetrieben. Sechs Wochen nach dem Vorfall in Polen festigten Spezialkräfte am Dienstag im Landkreis Reutlingen die Ermittlungen, indem sie einen weiteren Mann inhaftierten. Die Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg gehen davon aus, dass Moskau als politischer Drahtzieher hinter der Tat steht.

Festnahme in Reutlingen vertieft die Spur

Der am Dienstag festgenommene Mann ist türkischer Staatsbürger und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ihm wird die Vorbereitung einer terroristischen Straftat vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt bestätigten, dass dieser Mann zwei zuvor festgenommene Landsleute mit der Durchführung des Anschlags beauftragt haben soll. Diese drei Männer bilden den aktuellen Kern der Fahndungsliste nach dem September-Anschlag.

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Russische Geheimdienste als mögliche Auftraggeber

Nach Informationen des SPIEGEL führt die ermittelnde Spur zu einer kriminellen Vereinigung, die als die Daltons bekannt ist. Bei dieser Gruppe handelt es sich um eine türkische Bande der Organisierten Kriminalität. Sicherheitskreise gehen davon aus, dass diese Gruppe den Auftrag möglicherweise von russischen Geheimdiensten erhalten hat. Die zuerst festgenommenen Ümit E. und Müslüm T. sollen zu dieser Bande gehören oder von deren Anhängern beauftragt worden sein.

Starlink als kritische Infrastruktur der Ukraine

Das Satellitennetz von Elon Musk ist für die Ukraine seit 2022 ein überlebensnotwendiges Element der Abwehr russischer Angriffe. Damals lieferte SpaceX rund 1.000 Antennen an das Land, inzwischen soll das ukrainische Militär mehr als 40.000 Terminals im Einsatz haben. Starlink bildet das digitale Rückgrat der Verteidigung, da ein normales Mobilfunknetz an der Front oft nicht vorhanden ist und sich leicht orten lässt.

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Abhängigkeit von stabiler Satellitenverbindung

Über Starlink und die militärische Variante Starshield laufen Livebilder, Zielinformationen und Steuerbefehle für Drohnen. Auch Abfangdrohnen gegen russische Jet-Drohnen benötigen die volle Netzstärke des Systems. Die enorme Abhängigkeit Kiews von dieser Technologie zeigte sich Mitte Oktober, als die Terminals nur noch mit einer maximalen Geschwindigkeit von etwa 160 km/h funktionierten. Diese Einschränkung dauerte zehn Tage an.

Strategische Folgen für den Kriegsverlauf

In der Zeit der eingeschränkten Geschwindigkeit konnten ukrainische Drohnen mittlerer Reichweite kaum eingesetzt werden, was dazu führte, dass Angriffe auf russische Nachschubwege praktisch zum Erliegen kamen. Elon Musk selbst betonte kürzlich, dass die ukrainische Front ohne die Starlink-Verbindung sofort zusammenbrechen würde. Die Festnahme in Reutlingen unterstreicht daher die hohe strategische Brisanz des Anschlags und die Bedeutung der Aufklärung der politischen Hintermänner.