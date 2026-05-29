Polizei festnimmt mutmaßlichen Kidnapper in der Oberlausitz

Die Polizei hat einen 36-jährigen Mann festgenommen, der verdächtig ist, ein Mädchen in der Oberlausitz entführt zu haben. Das Kind ist noch nicht vernommen worden und wird von Beamten im Rahmen des Opferschutzes betreut.

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Kidnapper festgenommen. Der tatverdächtige Mann soll ein Mädchen in der Oberlausitz entführt haben. Eine Spaziergängerin hatte die Hilferufe des Kindes aus einem Waldstück gehört und die Polizei gerufen.

Sie hatte das Kind und seinen erwachsenen Begleiterin gesehen, die gewartet hatte, während seine Begleiterin einkaufen war. Als die Frau zurückkam, war das Kind verschwunden. Die Polizei fahndete nach ihm. Offenbar wurde es von einem bis dato unbekannten Mann gegen ihren Willen in ein angrenzendes Waldstück geführt, berichten die Beamten.

Wenig später entdeckte eine Passantin das um Hilfe rufende Kind in dem kleinen Wald und wählte den Notruf. Der Mann war da bereits geflüchtet. Laut den Ermittlungen schließlich zu dem 36-jährigen Tatverdächtigen, der noch am Abend desselben Tages festgenommen und am nächsten Morgen einem Haftrichter vorgeführt wurde. Der Tatverdächtige ist ein Deutscher.

Konkretere Angaben zum Kind und dessen Zustand machten die Ermittler bislang nicht. Es wird von Beamten im Rahmen des Opferschutzes betreut und soll erst noch vernommen werden





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