Die Vermisste Tamara S. aus Murrhardt wurde tot im Wald aufgefunden. Die Polizei bestätigt die Identität mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ermittlungen zur Todesursache laufen.

Die vermisste Vierfach-Mutter Tamara S. wurde am späten Mittwochvormittag tot in einem Waldgebiet nahe Murrhardt aufgefunden. Die Polizei bestätigte kurz nach der Entdeckung, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit dem 10. November vermisste 39-jährige Deutsch-Serbin handelt. Der Fund markiert das Ende einer intensiven Suche, die seit dem 17. November mit einem großen Aufgebot an Beamten und Spürhunden durchgeführt wurde.

Details zum Fundort und den Suchbedingungen

Der tragische Vorfall ereignete sich in der Hörschbachschlucht, einem Gelände, das von den Einsatzkräften als unwegsam, dornig und rutschig beschrieben wurde. Ein Polizeisprecher betonte, dass die aktuellen Bedingungen für die Suche extrem schwierig waren. Zeugen hatten ursprünglich beobachtet, wie eine Frau in einem blauen Anorak in Richtung Wald lief, bevor sie am 10. November spurlos verschwand. Seitdem hatten Angehörige und Behörden verzweifelt nach Lebenszeichen gesucht.

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Ermittlungsstand und mögliche Gewalttaten

Bisherige Erkenntnisse sprechen nicht für eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die zuständige Polizei teilt mit, dass es aktuell keine Anhaltspunkte gibt, die auf eine Tat durch Dritte hindeuten. Dennoch sind die offiziellen Ermittlungen zur genauen Todesart und Todesursache noch nicht abgeschlossen. Um diese Fragen zweifelsfrei zu klären, wird die Leiche einer Obduktion unterzogen. Dieses forensische Verfahren ist notwendig, um medizinische Fakten für die weiteren Schritte der Staatsanwaltschaft bereitzustellen.

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Reaktionen der Familie und Hintergrund

Das plötzliche Verschwinden der selbstständigen Fotografin und Mutter von vier minderjährigen Kindern hat ihr Umfeld sowie ihre Freunde in große Verwirrung und Betroffenheit versetzt. Es gab zuvor keine Anzeichen für eine persönliche Krise oder Schwierigkeiten im privaten Umfeld. Der Ehemann von Tamara S. äußerte bereits nach ihrem Verschwinden gegenüber der Presse seine Verzweiflung. Er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Frau sich im Herbst bei schlechtem Wetter an die vermutete Stelle im Wald begeben hätte, obwohl er mit ihrem autistischen Sohn das Gelände im Sommer häufiger besuchte.

Weiterer Verlauf des Verfahrens

Nach der Bergung und der vorläufigen Identifizierung konzentrieren sich die Behörden nun auf die juristische Aufarbeitung. Die genauen Umstände des Todes werden durch die medizinischen Gutachten geklärt. Sollte sich herausstellen, dass doch ein kriminelles Handeln vorliegt, würden die Ermittlungen entsprechend angepasst. Bis dahin gilt die Suche nach dem lebenden Menschen als beendet, die Trauer um den plötzlichen Verlust aber steht am Anfang einer langen Phase für die zurückgelassenen Kinder und Angehörigen.