20 Jahre lang arbeitet eine Frau als Grundschullehrerin in einer Kleinstadt in New Jersey. Dann durchsuchen Ermittler ihr Haus frühmorgens und finden zahlreiche Drogen und Medikamente.

20 Jahre lang arbeitet eine Frau als Grundschullehrerin in einer Kleinstadt in New Jersey. Dann durchsuchen Ermittler ihr Haus frühmorgens und finden zahlreiche Drogen und Medikamente.

Methamphetamin im Küchenschrank, Meth in einer Taschentuchbox, Meth im Schlafzimmerschrank und mehrere Xanax-Pillen: Diese Entdeckung machten Polizisten, als sie das Haus einer Grundschullehrerin im US-Bundesstaat New Jersey durchsuchten. Die 45-jährige Englisch- und Kunstlehrerin namens Jennifer Paulus wurde gemeinsam mit ihrem Partner festgenommen. Das berichten mehrere US-Medien. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt Phillipsburg.

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Einem Polizeisprecher zufolge durchsuchten Ermittler das Haus der Frau morgens gegen 6 Uhr. Dabei seien "im ganzen Haus verteilt" Drogen und Beruhigungsmittel gefunden worden. Neben der synthetischen Droge Methamphetamin in verschiedenen Schränken und einem Weinkarton seien auch mehrere Pillen des stark abhängig machenden Beruhigungsmittels Xanax auf einem Kaffeetisch entdeckt und sichergestellt worden. Laut Anklageschrift fanden die Polizisten zudem zwei Schachteln des rezeptpflichtigen Medikaments Methylprednisolon am Fuß der Treppe.