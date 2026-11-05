Polizei findet neue Zeugen im Isolde-Becker-Vermissingungsfall

Ermittler in Bonn haben nach 53 Jahren neue Zeugen im Fall Isolde Becker vernommen. Der Fall der 13-Jährigen wird erneut intensiv untersucht.

Die Polizei Bonn hat nach mehr als fünfzig Jahren neue Hinweise im rätselhaften Verschwinden von Isolde Becker gewonnen. Die Ermittler der Bonner Cold-Case -Einheit haben nach einem öffentlichen Aufruf im März mehrere neue Zeugen ausfindig gemacht und diese in den vergangenen Wochen vernommen. Unter den neu gewonnenen Kontaktpersonen befindet sich der damalige Betreiber des Autoscooter s auf der Kirmes. Zudem befragten die kriminalpolizeilichen Spezialisten weitere Schausteller aus Nordrhein-Westfalen, die sich zu dieser Zeit auf dem Festgelände aufhielten.

Neue Erkenntnisse zum Aufenthaltsort

Neue Fakten zum Aufenthaltsort des Opfers legen nahe, dass die damals 13-jährige Isolde Becker am 20. Mai 1973 vor allem in der Nähe des Autoscooters verweilte. Die Zeitfenster für ihre Anwesenheit wurden auf den Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr eingegrenzt. An diesem Datum besuchte die Jugendliche die Maikirmes in Windeck-Dattenfeld. Am darauffolgenden Tag, dem 21. Mai 1973, meldeten ihre Angehörigen den Verlust der jungen Frau bei der zuständigen Polizei.

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Ermittler gehen von Gewaltverbrechen aus

Die Bonner Ermittler sind inzwischen zu der traurigen Einschätzung gelangt, dass Isolde Becker, die heute 66 Jahre alt wäre, nicht mehr unter den Lebenden ist. Polizeisprecher Simon Rott hatte diese Einschätzung bereits im Frühjahr gegenüber dem WDR klar geäußert. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei schließen ein begangenes Gewaltverbrechen nicht aus. Die Akten des Falls waren seit Jahrzehnten nahezu ungeöffnet, weshalb die Einheit im März dieses Jahres den Fall mit frischem Blick und modernen forensischen Techniken erneut prüfte.

Motivation für die Wiederaufnahme

Ein konkreter neuer Anlass für die Aktivierung der Ermittlungen lag nicht vor. Der ausschlaggebende Faktor war die Hoffnung, dass sich die Lage für potenzielle Zeugen geändert hat. Simon Rott erklärte damals, dass Menschen, die vor 50 Jahren aus Loyalität zu anderen oder aus Angst geschwiegen haben, heute möglicherweise bereit seien, ihr Wissen mit den Behörden zu teilen. Die Behörde richtete sich daher erneut direkt an die Öffentlichkeit, um diese Hürde zu überwinden und alte Geheimnisse zu lüften.

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Aufruf an die Öffentlichkeit und Kontakt

Die Polizei sucht nach Menschen, die vom 19. bis 21. Mai 1973 die Maikirmes in Windeck-Dattenfeld besuchten. Von besonderer Bedeutung sind Erinnerungen und Fotografien, die den Autoscooter und dessen damalige Besucher zeigen. Auch wenn die Hoffnung auf eine Rückkehr der Vermissten als gering einzustufen ist, bleibt die Suche nach den Umständen des Verschwindens ein zentrales Anliegen der Justiz. Die Behörde bittet Zeuginnen und Zeugen, ihre Erinnerungen zu sichten.

Hinweise können der Polizei Bonn direkt über die Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de übermittelt werden. Die Behörden betonen die Dringlichkeit, da das Gedenken an Isolde Becker und die Aufklärung des Falls mit jedem Jahr schwieriger werden. Jeder neue Aspekt könnte dazu beitragen, das Schicksal der jungen Frau endgültig zu klären und den Angehörigen eine Antwort zu geben.