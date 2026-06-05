Die Polizei führt Razzien gegen mutmaßliche Rädelsführer des Goman-Clans in Leverkusen, nachdem eine eskalierte Feier am Ostersonntag zu einer Auseinandersetzung mit schwer verletzten Polizisten und einem verwüsteten Lokal führte.

Zwei Monate nach der eskalierten Feier des berüchtigten Goman-Clan s in Leverkusen geht die Polizei mit Razzien gegen die mutmaßlichen Rädelsführer vor. Seit dem frühen Morgen werden mehrere Gebäude durchsucht.

Bei der Auseinandersetzung am Ostersonntag waren drei Polizisten zum Teil schwer verletzt worden. Zunächst rückte die Polizei wegen einer Ruhestörung aus und ermahnte die Mitglieder der Goman-Clan. Der Einsatz verlief ruhig. Doch als die Einsatzkräfte gegen 23 Uhr erneut anrücken mussten, lief die Situation aus dem Ruder.

Flaschen, Stühle und Gläser flogen durch die Luft. Eine 29 Jahre alte Polizistin verlor durch einen Flaschenwurf mehrere Zähne, ein Kollege erlitt einen Armbruch. Eine weitere Polizistin wurde leicht verletzt. Nach BILD-Informationen gingen die Clan-Mitglieder dann auch aufeinander los.

Auch zwei Frauen (17, 35) und ein Mann (26) wurden von der Polizei zur Wache gebracht. Die Shishabar wurde durch die Ausschreitungen verwüstet. Der Einsatz endete früher als erwartet, um 6.25 Uhr am Morgen. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe nahm zunächst 22 Beschuldigte ins Visier.

Nach dpa-Informationen konnten inzwischen unter anderem durch Zeugenaussagen und Bodycam-Aufnahmen drei Personen als mutmaßliche Rädelsführer identifiziert werden





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