Polizei greift in Ruhrgebiet Drogen- und Waffenhändler-Ring ein

Die Polizei hat in dem Ruhrgebiet mehrere Wohnungen gestürmt, um ein mutmaßliches Mitglied eines Drogen- und Waffenhändler-Rings zu erhaften. Insgesamt wurden neun Gebäude durchsucht, viele davon mit SEK. Die Tatverdächtigen sollen bewaffnet gewesen sein und möglicherweise mit den Hells Angels und selbst Rocker zu tun haben. Die Ermittlungen dauerten mehrere Monate und richteten sich gegen eine Tätergruppe aus dem Bereich der organisierten Kriminalität.

Die Polizei hat in dem Ruhrgebiet mehrere Wohnungen gestürmt, um ein mutmaßliches Mitglied eines Drogen- und Waffenhändler-Rings zu erhaften. Insgesamt wurden neun Gebäude durchsucht, viele davon mit SEK.

Die Tatverdächtigen sollen bewaffnet gewesen sein und möglicherweise mit den Hells Angels und selbst Rocker zu tun haben. Die Ermittlungen dauerten mehrere Monate und richteten sich gegen eine Tätergruppe aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Die Polizei sucht Beweismittel und sucht nach scharfen Schusswaffen, die möglicherweise neben dem Bett lagen. Von den acht Tatverdächtigen stammen sieben aus der Türkei, ein Beschuldigter ist Deutscher





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