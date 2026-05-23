Polizei in Belgrad: Wieder Proteste gegen die Regierung in der serbischen Hauptstadt

Wiederum sind in der serbischen Hauptstadt, Belgrad, Proteste gegen die Regierung von Aleksandar Vucic ausgebrochen. Bei Massenprotesten gegen den serbischen Präsidenten ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Polizei in Belgrad : Wieder Protest e gegen die Regierung in der serbischen Hauptstadt Zum wiederholten Mal sind in der serbischen Hauptstadt, Belgrad , Protest e gegen die Regierung von Aleksandar Vucic ausgebrochen.

Bei Massenprotesten gegen den serbischen Präsidenten ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Zehntausende Menschen versammelten sich am Samstag im Zentrum der Hauptstadt, um Neuwahlen und ein Ende der mehr als zehnjährigen Regierungszeit von Vucic zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein, um die Menge zurückzudrängen. Demonstranten steckten Mülltonnen in Brand.

Polizisten in Kampfausrüstung versperrten den Zugang zum Rathaus. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 34.300, während eine Beobachtergruppe von rund 100.000 sprach. Die Rektorin der Belgrader Universität der Künste, Mirjana Nikolic, erklärte, die Regierung habe Angst vor denjenigen, die ihre Würde und Rechte verteidigten. Viele Demonstranten trugen Abzeichen mit roten Händen und der Aufschrift „Eure Hände sind blutig“.

Die Ausschreitungen ereigneten sich in der Nähe des Präsidentenpalastes sowie an einem Park, in dem Anhänger Vucics seit März vergangenen Jahres campieren. Die Ausschreitungen wurden vor eineinhalb Jahren nach einem tödlichen Unglück begannen. Am 1. November 2024 war das Vordach eines Bahnhofs in der Stadt Novi Sad eingestürzt.

Demonstranten, Oppositionspolitiker und Menschenrechtsorganisationen sehen darin ein Zeichen für Misswirtschaft und Korruption. Vucic und seine Anhänger weisen die Vorwürfe zurück. Sie erklären, es seien Maßnahmen ergriffen worden, um die Verantwortlichen für den Dacheinsturz zu bestrafen





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