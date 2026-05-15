Polizei in Unterfranken: Wildunfall mit Neugeborenen-Reh-Kitz

Nach einem Wildunfall in Unterfranken wurden die Beamten zu Geburtshelfern. Ein Auto hatte ein Reh gerammt, das schwer verletzte Tier lag im Straßengraben. Das schwer verletzte Muttertier brachte noch sein Kitz zur Welt und starb anschließend. Die Beamten nahmen das neugeborene Rehkitz in Obhut und versorgten es.

Ein Auto hatte ein Reh gerammt, das schwer verletzte Tier lag im Straßengraben. Dann der Schock für die Beamten: Das schwer verletzte Muttertier brachte noch sein Kitz zur Welt und starb anschließend.

Unsere Kollegen nahmen das neugeborene Rehkitz in Obhut und versorgten es. Dabei gingen die Beamten einfallsreich vor: Damit das Kleine nicht friert, wurde es in einen Karton mit einer warmen Decke gepackt. Zusätzlich installierten die Polizisten noch einen Föhn, der andauernd warme Luft in das Reh-Bettchen pustete. Mitarbeiter der Wildtierrettung Bad Kissingen haben das Thema Wildunfall: Vor allem in der Dämmerung und nachts Tempo in besonders waldreichen Gegenden und auf Landstraßen reduzieren.

Nicht ausweichen! Wenn ein Zusammenstoß nicht vermieden werden kann, kontrolliert abbremsen. Ruckartiges Ausweichen führt oft zu noch schwereren Unfällen. Nach dem Zusammenstoß: Tier nicht anfassen, Polizei rufen, Unfallstelle absichern und auf die Beamten warten





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