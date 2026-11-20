Polizei und Stadt Köln warnen vor Eskalation bei geplanten Gen-Z-Protesten. Ein Flyer für Eltern und Schüler soll Sicherheit gewährleisten.

Die Stimmung bei den jüngsten Demonstrationen der Generation Z ist am Abend des 31. Oktober in Köln drastisch kippt. Es kam zu schweren Ausschreitungen, Plünderungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Nun steht der nächste Protesttag unmittelbar bevor, bei dem die Polizei und die Stadtverwaltung eine massive Eskalation befürchten. In der Innenstadt sollen bis zu 10.000 Menschen auf die Straße gehen, darunter eine große Zahl von Schülerinnen, Schülern und jungen Erwachsenen.

Schutzmaßnahmen für Jugendliche

Die Sorge vor einer erneuten Gewalteskalation ist bei den Verantwortlichen so groß, dass sich Stadt und Polizei nun direkt an Bildungseinrichtungen und Familien wenden. Das Ziel dieser Initiative ist es, die nächsten Demonstrationen friedlich zu gestalten und Szenen wie diejenigen vom 31. Oktober zu verhindern. Dazu hat die Polizei Köln einen kompakten Informationsflyer erstellt, der speziell für junge Menschen und ihre Eltern konzipiert ist.

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In dem Rundschreiben der Polizei heißt es ausdrücklich: Damit junge Menschen ihre Rechte und Pflichten bei Versammlungen genau kennen und wissen, wie sie sich in kritischen Situationen oder beim Auftreten gewaltbereiter Gruppen verhalten können, wurde dieses Informationsmaterial entwickelt. Die Stadt bittet alle Schulen in Köln, diesen Flyer an die Eltern weiterzuleiten, um einen möglichst breiten Informationskreis zu erreichen.

Anleitungen zum richtigen Verhalten

Der Flyer liefert klare Anweisungen für das Verhalten auf der Straße. Die Polizei mahnt eindringlich, sich friedlich zu verhalten. Das Mitführen von Waffen, Feuerwerk oder sogenannten gefährlichen Gegenständen ist strikt verboten. Ebenso ist es untersagt, das Gesicht zu vermummen, um die Identifizierung zu erschweren. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Teilnehmenden selbst und der Allgemeinheit.

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Für den Fall, dass es zu Gewalt kommt, werden die Jugendlichen gebeten, den Anweisungen der Polizei sofort Folge zu leisten. Droht akute Gewalt, sollen die jungen Menschen die Menge verlassen und die Demonstration verlassen. Die Polizei warnt zudem davor, sich an gewalttätigen Handlungen zu beteiligen. Wer aus der Menge heraus mitmacht oder Gewalt unterstützt, kann sich strafbar machen und muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Prävention durch Informationspolitik

Der Ansatz der Stadt und der Polizei basiert auf der Idee der präventiven Aufklärung. Durch die direkte Ansprache der Eltern und Schulen soll sichergestellt werden, dass Schülerinnen und Schüler gut informiert und sicher an Versammlungen teilnehmen können. Dieser Weg zielt darauf ab, Familien zu erreichen, die vielleicht nicht direkt mit den Organisationsstrukturen der Protestbewegung verbunden sind, aber dennoch von den Entwicklungen betroffen sein könnten.

Die bevorstehende Demonstration wird daher unter erhöhter polizeilicher Beobachtung stehen. Die Behörden hoffen, dass die klaren Regeln und die Informationen aus dem Flyer dazu beitragen, das Bewusstsein der Jugendlichen für die rechtlichen und physischen Risiken zu schärfen. Ein friedlicher Verlauf der kommenden Demo bleibt das erklärte Hauptziel der Verantwortlichen in Köln.