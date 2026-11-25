Die Polizei München testet zwei Drohnen für dringende Einsätze. Sie sollen Streifen am Boden wichtige Lageinformationen vor Ort liefern.

Das Polizeipräsidium München testet ab sofort zwei Drohnen, die bei dringenden Einsätzen automatisch zum Tatort fliegen. Die Geräte blinken blau-rot, wiegen jeweils 1,93 Kilogramm und erreichen eine Geschwindigkeit von 54 km/h. Als Vorbild gilt die Polizei in New York in den USA.

Die beiden Drohnen werden jeweils am Präsidium in der Innenstadt und an der Bereitschaftspolizei im Münchner Osten installiert. Die Technik trägt die Bezeichnung Drone-in-a-Box und wurde von der Redaktion der Zeitung BILD erklärt.

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Drone-in-a-Box: So funktioniert die automatische Drohne

Die Drohnen starten aus einer geschützten Station und lassen sich von einem Leitstand aus gezielt zu einem Einsatzort steuern. Innenminister Joachim Herrmann (70, CSU) beschrieb das Verfahren mit genau diesen Worten.

Innerhalb eines Radius von fünf Kilometern fliegt die Drohne selbstständig zum Tatort. Überwacht wird sie dabei von einem Operator, der in der Einsatzzentrale sitzt und im Notfall die Steuerung übernehmen kann. Nach 30 Sekunden ist das Fluggerät einsatzbereit.

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Polizeipräsident Thomas Hampel (60) erläuterte den Ablauf. Der Operator drückt auf den Knopf, anschließend steigt die Drohne auf. Der Operator entscheidet außerdem, zu welchen Einsätzen die Drohne fliegt.

Nach Angaben der Polizei kommt die Drohne etwa dann zum Einsatz, wenn Schüsse gemeldet wurden oder Einbrecher auf der Flucht sind. Hampel betonte, dass es in Krisensituationen anfangs häufig an Informationen fehlt. Das Livebild könne wichtige Hinweise zur Bewaffnung eines Täters oder zu dessen Fluchtrichtung liefern.

Neben dem Piloten sitzt ein Polizist, der die gewonnenen Informationen an die Streifen am Boden weitergibt. So erhalten die Einsatzkräfte vor Ort einen Überblick, bevor sie das Gebäude oder das Gelände erreichen.

Kosten, Technik und Datenschutz bei den Polizeidrohnen

Das Flugobjekt kostet 7000 Euro und ist mit Kameras und Wärmebild ausgestattet. Die Kosten für beide Drohnen und die gesamte Technik belaufen sich auf rund 60.000 Euro.

Die DJI-Drohnen laufen mit deutscher Software. Damit will sich die Polizei nach eigenen Angaben vor Spionage aus China schützen. Versteckt werden könne sich vor den Kameras kaum.

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Herrmann erklärte zum Datenschutz, dass dieser angewendet werde. Die Aufzeichnung beginne erst, wenn die Drohne am Einsatzort angekommen ist. Aufnahmen würden maximal 21 Tage lang gespeichert.

Ausnahmen gebe es laut Herrmann nur bei Straftaten, wenn das Material als Beweismittel dienen kann. Drohnen-Projektleiterin Martina Endraß-Sohn begleitete die Vorstellung gemeinsam mit Herrmann und Hampel.

Schnellere Hilfe und Ausbau auf ganz Bayern

Bei der Vorstellung simulierte die Polizei eine Schlägerei auf einer Sportanlage, die 1,59 Kilometer vom Polizeipräsidium entfernt lag. Die Drohne war nach einer Minute und 46 Sekunden am Ort des simulierten Einsatzes.

Hampel verwies auf die hohe Streifendichte in München. Die ersten Streifen erreichen den Einsatzort im Durchschnitt nach vier Minuten. Die Drohne könne auf der Anfahrt bereits wichtige Informationen liefern.

Die Erprobung dauert acht Monate. Laut Herrmann ist das Ziel, die Technik auf ganz Bayern auszuweiten. Ob und wann dieser Ausbau erfolgt, hängt vom Ergebnis der Testphase ab.