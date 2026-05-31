Polizei nimmt Syrer fest: Verdacht auf Vergewaltigung und Drogenhandel im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs

Die Nürnberger Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen der Sonderkommission 'EKO Kajal' einen 22-jährigen Syrer festgenommen, der verdächtigt wird, ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. In seiner Wohnung wurden verdächtige Medikamente und synthetische Drogen sichergestellt. Ein weiterer 35-jähriger Syrer wurde ebenfalls festgenommen.

Die Nürnberger Polizei hat in der vergangenen Woche einen 22-jährigen Syrer festgenommen, der verdächtigt wird, ein minderjährige s Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Festnahme erfolgte im Rahmen der Ermittlungen der 'EKO Kajal', einer Sonderkommission, die nach einer Reihe von Sexualdelikten und Drogengeschäften im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs gegründet wurde.

Zuvor waren immer wieder junge Frauen Opfer sexueller Übergriffe geworden, und es wurde vermutet, dass Minderjährige auch mit Drogen und Medikamenten versorgt wurden. Der 22-Jährige, der in einer Wohnung in der Nähe des Bahnhofs lebte, steht nun im Verdacht, eine Minderjährige in seiner Wohnung missbraucht zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden verdächtige Medikamente und synthetische Drogen sichergestellt. Ein weiterer 35-jähriger Syrer, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde ebenfalls festgenommen.

Bei ihm wurde ein Gemisch aus Kokain und Amphetamin gefunden, und es stellte sich heraus, dass bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 22-Jährigen, und das Amtsgericht Nürnberg erließ den Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen der 'EKO Kajal' dauern an





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