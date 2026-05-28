Polizei nutzt KI-generierte Bilder, um Meth-Dealer zu fassen

Die Polizeistation Tha Luang nutzte eine KI-generierte Bild, um einen Meth-Dealer zu fassen. Die Ermittler schlüpften in bunte Glitzerkleider und mischten sich unter die Besucher eines Straßenfestes. Die Strategie hat offensichtlich Erfolg gebracht, da das Foto viral wurde. Es bleibt jedoch zu fragen, ob die Verwendung von KI-generierten Bildern in der Polizeiarbeit ethisch vertretbar ist.

Vier männliche Ermittler der Polizei station Tha Luang schlüpften gemeinsam mit einer Kollegin in bunte Glitzerkleider und mischten sich als Tänzerinnen getarnt unter die Besucher eines Straßenfestes.

Sie warteten bis zum richtigen Moment, um einen Meth-Dealer festzunehmen. Mit diesem Coup und dem dazugehörigen Foto landete die Polizeistation einen viralen Superhit. Doch jetzt räumt der verantwortliche Beamte der Dienststelle ein: Das Foto, das man bei Facebook gepostet hatte, war KI-generiert. Polizei-Sergeant Rachata Mitrsuripong stellte der Nachrichtenagentur AFP das Originalbild zur Verfügung.

Auf dem Originalbild scharen sich lediglich fünf männliche Beamte in Zivilkleidung um den gefesselten Verdächtigen. Von der Wahrheit entsprachen die Ermittler: Dank ihrer Kostüme war es ihnen gelungen, dem Verdächtigen unbemerkt nahezukommen. Dann der schnelle Zugriff: Die Polizisten nahmen den Mann auf der Veranstaltung fest und stellten mehrere Beweismittel sicher, darunter 53 Methamphetamin-Tabletten, 211 kleine Druckverschlussbeutel sowie ein Handy.

Eine ähnliche Strategie nutzte die Polizei in der Provinz Nakhon Nayok, um einen längere Zeit gesuchten und mehrmals entwischten Einbrecher zu fassen. Mehrere Beamte hatten sich beim Neujahrsfest unter einem traditionellen Löwen-Kostüm versteckt und so unter eine chinesische Tanzgruppe gemischt. Dann tanzten sie sich immer näher an den Verdächtigen heran - und die Falle schnappte zu. Die Polizei nutzte also KI-generierte Bilder, um die Wirkung ihrer Aktionen zu maximieren.

Die Strategie hat offensichtlich Erfolg gebracht, da das Foto der Polizeistation Tha Luang viral wurde. Es bleibt jedoch zu fragen, ob die Verwendung von KI-generierten Bildern in der Polizeiarbeit ethisch vertretbar ist





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