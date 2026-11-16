Polizei Potsdam: Gezielte Kontrollen in Schlaatz wegen Jugendgewalt

Die Polizeidirektion West in Potsdam führt seit Monaten verstärkte Kontrollen im Stadtteil Schlaatz durch, um der zunehmenden Jugendkriminalität und Gewalttaten von Jugendlichen entgegenzuwirken.

Die Polizeidirektion West hat im Stadtteil Schlaatz in Potsdam ein intensiviertes Vorgehen gegen Jugendkriminalität gestartet. Nach monatelang registrierten Anzeigen von Gewalttaten durch junge Personen wurden am vergangenen Wochenende die Kräfte der Bereitschaftspolizei, des Diensthundewesens, der Revierpolizei sowie des Wach- und Wechseldienstes der Polizeiinspektion Potsdam gebündelt. Das gemeinsame Ziel dieser Maßnahme war die unmittelbare Präsenz und die Abschreckung potenzieller Täter in dem betroffenen Viertel.

Einsätze an Knotenpunkten und Funde

Die gezielten Kontrollmaßnahmen konzentrierten sich auf den Bereich zwischen dem Marktplatz, dem Bürgerhaus und dem Rewe-Supermarkt. Dort stellten die Beamten insgesamt 24 Personen vor Ort und überprüften diese. Darunter befanden sich auch Jugendliche, die den zuständigen Behörden bereits als polizeibekannt registriert sind. Die Kontrollen erfolgten nachrichtendienstlich gestützt und zielten darauf ab, die aktuelle Lage im öffentlichen Raum direkt zu analysieren und zu beeinflussen.

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Sicherstellung von Waffen und Betäubungsmitteln

Während der Überprüfungen wurden konkrete Verstöße gegen die Gesetze festgestellt. Bei einem fünfzehnjährigen Jugendlichen sicherten die Beamten ein Cuttermesser, was auf das Führen verbotener Gegenstände hindeutet. Parallel dazu wurden bei einem vierzehnjährigen Jugendlichen eine E-Zigarette sowie eine geringe Menge Cannabis gefunden. Alle gefundenen Gegenstände wurden von den Einsatzkräften sichergestellt und aus dem Kreislauf der Gewalt entfernt.

Positive Resonanz der Anwohner

Die deutlich sichtbare Präsenz der Polizei und das koordinierte Vorgehen verschiedener Dienststellen wurden von der lokalen Bevölkerung anerkannt. Mehrere Personen in der Umgebung suchten aktiv das Gespräch mit den handelnden Beamten und lobten den Einsatz explizit. Die Polizeidirektion West wies darauf hin, dass diese positive Resonanz ein wichtiger Indikator für die Notwendigkeit der Maßnahmen ist. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit im eigenen Wohnviertel soll durch diese Schritte nachhaltig gestärkt werden.

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Strategische Ausrichtung der Innenpolitik

Die aktuellen Kontrollen sind Teil einer umfassenderen Strategie zur Bekämpfung der Jugendkriminalität in der Region. Das erklärte Ziel der Polizei ist es, Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern, konsequent auf entstehende Gefahrenlagen zu reagieren und die Ordnung im öffentlichen Raum aufrechtzuerhalten. Der Innenminister Jan Redmann von der CDU ermittelt derzeit gegen etwa 45 Tatverdächtige im Zusammenhang mit den jüngsten Gewaltvorfällen. Zudem plant die Stadt Potsdam den Aufbau einer Taskforce für Integration, um der mutmaßlich migrantisch geprägten Struktur der Tätergruppen zu begegnen.

Langfristige Maßnahmen und Taskforce

Die Maßnahmen der Polizeiinspektion Potsdam gehen Hand in Hand mit politischen Initiativen zur Langzeitprävention. Vor rund einem Monat wurde die spezifische Taskforce "Jugendgewalt" gegründet, um strukturelle Probleme anzugehen. Die Fortführung der Kontrollen in Schlaatz dient dazu, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überprüfen und die Ergebnisse in die politische Planung einzuspeisen. Durch die Kombination aus strafverfolgender Präsenz und integrativen Ansätzen soll die Sicherheit für alle Bürger im Stadtteil langfristig garantiert werden.