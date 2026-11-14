Polizei Ravensburg: Betrügere hebeln 220.000 Euro von Senior in Überlingen

Die Polizei Ravensburg sucht Zeugen nach einem massiven Betrugsfall in Überlingen, bei dem Betrüger einem Senioren rund 220.000 Euro an Bargeld und Schmuck entwendeten.

Die Polizei Ravensburg ermittelt derzeit wegen schwerwiegender wirtschaftlicher Straftaten nach einem Vorfall in Überlingen am Bodensee. Ein über 80 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend Opfer eines telefonischen Betrug sversuchs, der zur Aneignung von rund 220.000 Euro führte. Die Täter gaben vor, Angehörige des Opfers zu sein, um das Vertrauen des Rentners zu gewinnen und ihn zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen zu bewegen. Diese Tat unterstreicht die drängende Notwendigkeit, dass Behörden und die Öffentlichkeit wachsam bleiben, um solche kriminellen Netzwerke zu zerschlagen.

Tatmechanismus der Telefonbetrüger

Der konkrete Ablauf der Tat begann mit einem Anruf, der den Senioren am Mittwochabend erreichte. Die anonymen Täter konstruierten eine dramatische und emotional belastende Falschnachricht, indem sie behaupteten, die Tochter des Opfers befinde sich in einer lebensbedrohlichen Krankheit. Sie gaben an, dass dringend große Summen Geld für eine sofortige, lebensrettende medizinische Behandlung benötigt würden. Diese psychologische Manipulation zielte darauf ab, das Opfer in einen Zustand der Panik und Handlungsunfähigkeit zu versetzen, um seine Urteilsfähigkeit zu untergraben und die Verteidigungshaltungen zu umgehen.

Also read Autofahrerin fährt nach Unfall weiter - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Nachdem der Senior den Angaben der Anrufer geglaubt hatte, kam es noch am selben Abend zu einem physischen Übergabetermin. Ein Mann erschien an zwei unterschiedlichen Orten im Raum Überlingen-Nußdorf, um die Beute abzuholen. Die Überlassung erfolgte an der Haustür sowie auf dem privaten Grundstück des Opfers. Die Übergabe umfasste Bargeld sowie Schmuckgegenstände, die den Gesamtwert von rund 220.000 Euro erreichten. Dieser Betrag repräsentiert den Großteil der gesamten Ersparnisse des Opfers und stellt einen massiven finanziellen Ruin für den Rentner dar.

Identitätsmerkmale des Tatverdächtigen

Die Kriminalpolizei Ravensburg hat den Tathergang durch eine Videoüberwachungsanlage dokumentiert, die einen auffälligen Unbekannten während der Übergabe auf dem Grundstück festhielt. Die Behörden veröffentlichen nun mehrere Bilder und Videosequenzen, um die Identifizierung des Täters voranzutreiben. Der Gesuchte wird als junger Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren beschrieben und soll eine Körpergröße von zwischen 1,80 und 1,90 Metern aufweisen. Die Beschreibung legt nahe, dass er ost- oder mitteleuropäische Wurzeln haben könnte.

Advertisement

Das äußere Erscheinungsbild des Tatverdächtigen wurde genau rekonstruiert. Er war zum Zeitpunkt der Tat glattrasiert und trug eine Mütze, die sein Gesicht teilweise verdeckte. Zu seiner Kleidung gehörten eine gesteppte Jacke sowie eine Jogginghose, kombiniert mit Turnschuhen. Diese detaillierte Beschreibung dient dazu, Zeugen zu sensibilisieren und potenzielle Hinweise aus der Bevölkerung zu sammeln, da die Täter häufig in dieser Region agieren und ähnliche Muster wiederholen.

Aktueller Zustand der Ermittlungen

Die Fahnder der Polizei Ravensburg bitten eindringlich um Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Suche nach dem Mann. Wer den abgebildeten Verdächtigen erkennt oder Informationen über seinen aktuellen Aufenthaltsort besitzen könnte, ist aufgerufen, sich umgehend an die Ermittler zu wenden. Die Kontaktaufnahme kann über die Telefonnummer 07541/701-0 erfolgen. Die Behörden betonen, dass bereits kleine Hinweise entscheidend zur Lösung des Falls und zur Sicherung weiterer Beweise beitragen können, um die Täter vor einer erneuten Tat zu bewahren.

Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine organisierte Tatgruppe handelt, die gezielt auf vulnerable Bevölkerungsgruppen abzielt. Die Nutzung von Überwachungsmaterial zeigt, dass die Polizei über technische Möglichkeiten verfügt, um die Täter zu verfolgen. Die Veröffentlichung der Medienbilder soll die Reichweite erhöhen und die Wahrscheinlichkeit steigern, dass Zeugen den Mann wiedererkennen. Die Polizei hofft auf rege Beteiligung der Bürger, um den Tatbestand aufzuklären und die Beute möglicherweise noch zu sichern.

Zunahme von Telefonbetrug in der Region

Die Kriminalpolizei warnt ausdrücklich davor, dass Telefon-Abzocke in der Region deutlich an Häufigkeit zugenommen hat. Bereits am Donnerstag darauf wurde eine ältere Frau in Herbertingen im Landkreis Sigmaringen Opfer eines ähnlichen Betrugs. In diesem Fall brachten die Täter Silbermünzen und mehrere Tausend Euro an sich. Auch hier wurden die Täter mit der Drohung aktiv, dass ein Einbruch unmittelbar bevorstehe, um das Opfer zur schnellen Geldherausgabe zu bewegen. Die Fälle verdeutlichen ein sich wiederholendes Muster der Manipulation.

Advertisement

Ob ein direkter organisatorischer Zusammenhang zwischen dem Fall in Überlingen und dem Vorfall in Herbertingen besteht, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Experten weisen jedoch darauf hin, dass solche Methoden oft von denselben Netzwerken oder aus derselben Quelle stammen. Die Strategien der Täter nutzen gezielt die Angst vor familiären Krisen oder akuten Gefahrensituationen aus. Senioren und Personen mit eingeschränkter technischer Ahnung sind dabei häufige Ziele, da sie oft über beträchtliche liquide Mittel verfügen, aber weniger vertraut mit modernen Betrugsfallen sind.

Die zuständigen Behörden empfehlen daher eine erhöhte Wachsamkeit im Umgang mit unerwarteten Anrufen, die Dringlichkeit suggerieren. Es ist ratsam, bei solchen Meldungen niemals sofort Geld oder Wertsachen herauszugeben, sondern den Anruf zu beenden und unabhängig bei der Polizei oder bei den angegebenen Verwandten nachzufragen. Die steigende Zahl der Fälle erfordert ein kollektives Engagement von Gesellschaft und Justiz, um die Opfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Nur durch offene Kommunikation und schnelle Meldung können solche Straftaten eingedämmt werden.