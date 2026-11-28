450 Fans wurden im Stadion eingekesselt, zugleich liefen Hausdurchsuchungen. Was Ermittler der Gruppe vorwerfen.

Einsatz direkt nach Schlusspfiff: „Ultras Dynamo“ stehen im Visier der Ermittler. Es gab Hausdurchsuchungen in ganz Sachsen – und Kritik am Vorgehen.kesselte die Dresdner Polizei rund 450 Dynamo-Fans ein.

Es ging um Ermittlungen wegen des Verdachts auf eine kriminelle Vereinigung. Die „Braun-weiße Hilfe“ des FC St. Pauli übte scharfe Kritik an den Maßnahmen. Die örtliche Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 87 Mitglieder der Gruppe „Ultras Dynamo“, von denen einige unter den Eingekesselten sein sollen.

Advertisement

Advertisement

„Aktuell haben Einsatzkräfte etwa 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der Gruppierung der Ultras Dynamos umstellt“, erklärte Dresdens Polizeisprecher Thomas Geithner am Samstagnachmittag. Am frühen Abend hatte die Einkesselung zunächst weiter Bestand. Parallel kam es in Dresden und weiteren sächsischen Städten zu mehr als 30 Hausdurchsuchungen, um belastendes Material sicherzustellen. Das Amtsgericht Dresden hatte diese Maßnahmen genehmigt.