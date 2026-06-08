Polizei rettet Baby und vier weitere Kinder bei Verfolgungsjagd

Ein Polizist rettet ein vier Monate altes Baby und vier weitere Kinder bei einer Verfolgungsjagd in Arkansas. Der Fahrer, Tyrice Fletcher, wurde wegen Flucht mit Unfallfolge, Waffen- und Drogenbesitzes verhaftet.

Als der Cop der Arkansas State Police sich vorsichtig dem verunglückten Fahrzeug nähert, das auf einem Grünstreifen auf der Seite liegen geblieben ist, fährt ihm der Schreck in die Glieder: Neben dem Wrack des qualmenden SUV liegt ein Baby .

Geistesgegenwärtig packt es der Polizist, trägt es behutsam zum Streifenwagen. Die Aufnahmen einer Verfolgungsjagd machen fassungslos. Veröffentlicht wurden die Bilder vom 24. Mai von den Behörden.

Sie zeigen, wie ein Streifenwagen mit hohem Tempo einen schwarzen SUV verfolgt. Die Cops wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sich in dem flüchtigen Wagen nicht nur der Fahrer, sondern auch vier kleine Kinder (alle unter 6, darunter ein ) befinden. Doch obwohl seine Kinder mit in dem Fahrzeug sind, gibt der Fahrer weiter rücksichtslos Gas, beschleunigt seinen Wagen auf mehr als 160 km/h!

Dann der Schock-Moment: Tyrice Fletcher (28) verliert die Kontrolle über das Fahrzeug, kracht gegen einen Lichtmast. Als dassich schließlich überschlägt, wird das vier Monate alte Baby herausgeschleudert. Unglaublich: Es überlebt den folgenden Aufprall quasi unverletzt, dann wird es von dem Polizisten gerettet. Erst jetzt realisieren die Polizisten: Es sind sogar noch mehr Menschen in dem Wrack!

Nach und nach werden die weiteren Kinder befreit und in den Streifenwagen gebracht - auch sie sind unverletzt geblieben. Schließlich holen die Cops auch Straßen-Rambo Fletcher aus seinem Auto, legen ihm Handschellen an. Mit mehreren Krankenwagen werden schließlich alle fünf ins Ouachita County Medical Center gebracht. Einer der Officers versorgt ein Kind, das auf dem Rücksitz gesessen hat, als der Wagen sich überschlugTyrice Fletcher auf einem Polizeifoto nach seiner Verhaftung.

Er muss sich nicht mehr wegen seiner diversen Fahrverstöße, sondern auch wegen Waffen- und Drogenbesitzes verantwortenMike Hagar, Chef der Arkansas State Police und zuständig für öffentliche Sicherheit, reagierte entsetzt auf die Verfolgungsjagd: Als Vater ist es für mich nicht vorstellbar, dass ein Elternteil die Entscheidung trifft, so rücksichtslos zu fahren, geschweige denn vor derzu fliehen, während seine Kinder im Auto sitzen. Gott sei Dank sind die Kinder unverletzt geblieben.

Tyrice Fletcher muss sich nicht nur wegen seiner Flucht mit Unfallfolge verantworten: Bei der Durchsuchung des Wracks fand die Polizei eine Schusswaffe und Marihuana. Ihm werden die Gefährdung des Wohls von Minderjährigen und diverse Verkehrsverstöße vorgeworfen. Außerdem war Fletcher nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins





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