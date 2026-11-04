Polizei Schwerte: Über 70 Paar Schuhe sichergestellt, Besitzer gesucht

Die Polizei in Schwerte hat über 70 Paar Schuhe sichergestellt und vermutet Diebstahl. Nun sucht die Behörde nach den rechtmäßigen Eigentümern dieser Fundstücke.

Die Polizei Schwerte hat im Rahmen eines Einsatzes in der Nacht auf einen Sonntag mehr als 70 Paar Schuhe unterschiedlicher Art sichergestellt. Die Behörde vermutet, dass sämtliche Schuhe, darunter Sneaker, Pumps und Sandalen, aus unterschiedlichen Wohnungen gestohlen wurden. Um die rechtmäßigen Eigentümer zu finden, veröffentlicht die Polizei nun Fotos der Fundstücke und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Detaillierte Umstände der Sicherstellung

Die auffällige Fundstelle entstand bei einem polizeilichen Einsatz in der Heinrich-Wick-Straße in Schwerte. Die Beamten waren ursprünglich wegen eines anderen Vorfalls in der Wohnung des Verdächtigen tätig, stießen dabei jedoch auf die riesige Ansammlung von Fußbekleidung. Ein Polizeisprecher beschrieb die Szenerie mit den Worten, die Schuhe lägen verteilt in der gesamten Wohnung, auf Regalen, im Kleiderschrank und auf dem Boden.

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Für die Ermittler war die Situation schnell als verdächtig einzustufen. Die enorme Menge an Schuhen in einer Privatwohnung deutet stark auf organisierten Diebstahl hin. Die Beamten gingen davon aus, dass hier eine systematische Entwendung vorliegen muss, da private Sammler in der Regel nicht derartige Bestände an unterschiedlichsten Schuhtypen in ihrem persönlichen Umfeld lagern würden.

Eigenschaften der Schuhe und Ermittlungsstand

Auffällig an der sichergestellten Ware ist die extreme Diversität. Sowohl Sommerschuhe als auch Winterstiefel befinden sich unter den mutmaßlich gestohlenen Tretern. Die Größen sind ebenfalls alle unterschiedlich, was darauf hindeutet, dass die Schuhe nicht von einer einzigen Person gestohlen wurden, sondern aus vielen verschiedenen Haushalten stammen.

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Woher die Schuhe genau stammen und welcher mögliche Tatzeitraum für die Diebstähle angenommen wird, ist der Polizei bislang unklar. Es gibt noch keine konkreten Hinweise auf einen einzigen Ort oder einen bestimmten Zeitraum, in dem die einzelnen Taten begangen wurden. Die Herkunft der einzelnen Paare muss nun im Einzelfall geklärt werden.

Weitere Vorgehensweise und Beteiligte

Der Verdächtige hat zu den Vorwürfen der Diebstähle noch nicht bei der Polizei ausgesagt. Die Ermittler planen, den Mann in den nächsten Tagen offiziell zu vernimmen. Bis zu diesem Termin bleibt der Vorwurf der mutmaßlichen Beteiligte an den Diebstählen bestehen. Die Polizei setzt auf die Kooperation der Öffentlichkeit, um die Spuren der Taten nachzuvollziehen.

Nun veröffentlichte die Polizei Fotos der Schuhe und fragt aktiv die Bevölkerung: Wem gehören sie? Die betroffenen Bürger können die Schuhe auf der Polizeiwache in Schwerte abholen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Vorlage eines gültigen Eigentumsnachweises, um sicherzustellen, dass die Schuhe an die richtigen Personen zurückgegeben werden. Wie genau dieser Nachweis im Einzelfall geführt werden muss, ist derzeit nicht detailliert spezifiziert.