Polizei stürmt Sitz der größten türkischen Oppositionspartei

Die türkische Polizei hat den Sitz der größten Oppositionspartei CHP gestürmt. Hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei drangen am Sonntag unter Einsatz von Tränengas in das Gebäude ein.

Die türkische Polizei hat den Sitz der größten Oppositionspartei CHP gestürmt. Hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei drangen am Sonntag unter Einsatz von Tränengas in das Gebäude ein.

Der abgesetzte Parteichef Özgür Özel wurde durch den Polizeieinsatz dazu gezwungen, die Parteizentrale zu verlassen. Er kündigte daraufhin an, dass seine Partei sich von nun an in den Straßen oder auf den Plätzen befinden werde. Das Gericht in Ankara hatte am Donnerstag in einem Berufungsverfahren die Wahl der CHP-Parteispitze im Jahr 2023 für ungültig erklärt und den damals gewählten Özel für abgesetzt erklärt.

Die türkische Justiz hatte bereits 13 Parteimitglieder festgenommen, denen Einmischung in die Wahl der CHP-Führung Ende 2023 vorgeworfen wurde. Das Verfahren, das ein ehemaliges Parteimitglied angestrengt hatte, hielt die CHP seit Langem in Atem. Darin ging es um die Frage, ob Delegierte bestochen wurden, um für Özel zu stimmen. Die CHP-Parteiführung wies die Vorwürfe zurück.

Das Verfahren wurde im Oktober zunächst abgewiesen, aber dann wieder aufgerollt. Seit mehr als einem Jahr geht die Justiz gegen die CHP vor, Hunderte ihrer Mitglieder und zahlreiche ihrer Bürgermeister wurden festgenommen. Gleichzeitig schwelen parteiinterne Machtkämpfe zwischen dem Lager um Parteichef Özel und dessen Vorgänger Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu war mehr als zehn Jahre lang Vorsitzender der größten Oppositionspartei und unterlag Präsident Recep Tayyip Erdoğan 2023 in einer Stichwahl.

Ein Interview von Şebnem Arsu und Anna-Sophie Schneider Özel hatte den langjährigen Parteichef nach dessen Niederlage an der Spitze der CHP abgelöst und die Partei neu ausgerichtet. Trotz geringer Unterstützung innerhalb der CHP wurden Kılıçdaroğlu weiter Ambitionen in der Partei nachgesagt





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