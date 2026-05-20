Polizei sucht Mutter und Tochter, die verschwunden sind, und bittet um Hilfe

Die Polizei sucht eine Mutter und ihre Tochter, die wie vom Erdboden verschwunden zu sein scheinen. Die Behörde kann nicht ausschließen, dass sich die beiden in Gefahr befinden. Wochenlang versuchten die Beamten, den Aufenthaltsort von Mutter und Tochter ohne eine Öffentlichkeitsfahndung zu ermitteln, doch am Ende blieben alle Suchmaßnahmen erfolglos. Spürhunde konnten nicht mehr eingesetzt werden, da bereits zu viel Zeit vergangen war. Auch Befragungen von Bekannten und Verwandten sowie technische Hilfsmittel brachten die Polizisten nicht weiter. Deshalb ordnete ein Richter schließlich die öffentliche Fahndung nach Mutter und Kind mit Fotos an.

Die Polizei sucht eine Mutter und ihre Tochter , die wie vom Erdboden verschwunden zu sein scheinen. Die Behörde kann nicht ausschließen, dass sich die beiden in Gefahr befinden.

Mitte April war die Mutter nicht zur Arbeit erschienen, ohne Angabe von Gründen. Gleiches gilt auch für die Tochter, ihr Stuhl in der Grundschule ist seit dem 16. April leer. Die 31-jährige Frau, die aus Eritrea stammt, soll eigentlich sehr zuverlässig sein.

Wochenlang versuchten die Beamten, den Aufenthaltsort von Mutter und Tochter ohne eine Öffentlichkeitsfahndung zu ermitteln, doch am Ende blieben alle Suchmaßnahmen erfolglos. Spürhunde konnten nicht mehr eingesetzt werden, da bereits zu viel Zeit vergangen war. Auch Befragungen von Bekannten und Verwandten sowie technische Hilfsmittel brachten die Polizisten nicht weiter. Deshalb ordnete ein Richter schließlich die öffentliche Fahndung nach Mutter und Kind mit Fotos an.

Imteilten Hunderte Menschen bereits den Polizei-Aufruf. Eine Frau schrieb dazu: "Klingt besorgniserregend. Ich hoffe, sie sind bei guter Gesundheit und in Sicherheit.

". Mutter wie Tochter sind dunkelhäutig und haben schwarze Haare und schwarze Augen. Die Ermittler fragen: "Wer weiß, wo sich die Vermissten befinden? Wer hat sie gesehen? " Hinweise an die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/154115





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polizei Mutter Tochter Gekommen Gekriegt Polizei-Aufruf Spürhunde Bekannte Verwandte Technische Hilfsmittel Öffentlichkeitsfahndung Fotos Steinfurt-Borghorst Eritrea Mittelafrika Mutter Und Tochter Gekriegt Gekommen Polizei-Aufruf Spürhunde Bekannte Verwandte Technische Hilfsmittel Öffentlichkeitsfahndung Fotos Steinfurt-Borghorst Eritrea Mittelafrika

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veronica Ferres + Lilly Krug geben das perfekte modische Mutter-Tochter-Duo abOb in Berlin, München, Hamburg oder Köln – auch 2026 haben die Stars und Promis wieder einiges zu feiern. Auf dem roten Teppich zeigen internationale Gäste und die deutsche High-Society, was sie modisch zu bieten haben.

Read more »

Mutter eines Schützen verständigte vor der Tat die PolizeiAuf einem Moscheegelände in San Diego töten zwei junge Männer drei Menschen. Wenig später werden die Angreifer tot in einem Auto gefunden. Die Mutter von einem der beiden hatte kurz zuvor noch besorgt bei der Polizei angerufen.

Read more »

Auffallender Mutter-Tochter-Moment in CannesBella und Yolanda Hadid betraten erstmals seit Jahren wieder gemeinsam einen roten Teppich - in Cannes strahlten sie um die Wette.

Read more »

Mutter mit sechs Monate alten Jungen in Klinik verschwindet, Polizei sucht nach dem KindEin sechs Monate alter Junge ist in einer Duisburger Klinik in Behandlung, als seine Mutter mit ihm in der Nacht auf Dienstag ohne Absprache verschwand. Die Polizei fahndet nach dem Kind und geht von Lebensgefahr aus.

Read more »