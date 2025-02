Polizei sucht nach Tätern nach Messerattacke in Bamberg

In Bamberg erlitt ein 20-Jähriger am Dienstagabend eine Stichverletzung nach einem Streit mit mehreren Männern. Die Täter flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise zum möglichen Tatort und den Tätern.

Gegen 19 Uhr am vergangenen Dienstagabend, 11. Februar, kam es im Bamberg er Stadtgebiet im Bereich einer Parkanlage in der Pestalozzistraße zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Während der Auseinandersetzung erlitt ein 20-Jähriger eine Stichverletzung, wie die Polizei aus Oberfranken am Freitagnachmittag mitteilt. Die Täter flüchteten nach dem Angriff unerkannt, der 20-Jährige blieb schwer verletzt zurück.

Inzwischen sind die Ermittlerinnen und Ermittler vorangekommen: Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sei demnach bekannt geworden, dass der mutmaßliche Täter die Tatwaffe in einem Garten im Bereich des Troppauplatzes abgelegt haben könnte. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Cuttermesser mit blauem Knopf und schwarzem Griff handeln. Dieses soll zudem in Stoff eingewickelt sein. Zur weiteren Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei aus Bamberg jetzt um Hinweise zu dem Messer und den flüchtigen Tätern. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Troppauplatzes gemacht haben oder Angaben zu den gesuchten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Polizei zu melden.





