Polizei sucht nach verschwundener Schülerin in Gelsenkirchen

Die Polizei in Gelsenkirchen sucht nach einer 13-jährigen Schülerin, die seit letztem Freitag verschwunden ist. Die Familie und die Polizei machen sich Sorgen, da seit dem Verschwinden des Mädchens jedes Lebenszeichen fehlt.

Die Polizei in Gelsenkirchen sucht nach einer 13-jährigen Schülerin, die seit letztem Freitag verschwunden ist. Das Mädchen wurde zuletzt am Freitag um die Mittagszeit an der Essener Straße in Gelsenkirchen -Horst gesehen.

Zuvor hatte sie die Wohnung einer Verwandten verlassen, ohne die Einwilligung ihrer Eltern. Sie stieg ohne Erlaubnis in ein Fahrzeug eines Bekannten ein und verließ mit diesem die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun um Hilfe, um den Aufenthaltsort des Mädchens zu ermitteln. Die Familie und die Polizei machen sich Sorgen, da seit dem Verschwinden des Mädchens jedes Lebenszeichen fehlt.

Die Schülerin ist serbischer Abstammung, etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkle Augen und dunkles, längeres Haar. Die Kriminalpolizei fragt mögliche Zeugen, ob sie Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, wer das Mädchen seit Freitag gesehen hat, in welcher Begleitung sie war und ob jemand das Kennzeichen des Autos kennt, in das sie am Freitag gestiegen ist. Wer Informationen hat, kann sich an die Polizei wenden, an die Kriminalwache oder an die Leitstelle.

Die Polizei ist bemüht, den Aufenthaltsort des Mädchens zu finden und die Familie zu beruhigen





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