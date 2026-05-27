Polizei sucht nach zwei Männern, die Hells Angels-Rocker in Wassenberg erschossen haben

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die einen Hells Angels-Rocker in Wassenberg erschossen haben. Der Hauptverdächtige ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Er war mit einem schwarzen Kapuzenshirt, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Sportschuhen bekleidet und trug eine schwarze Baseballcap, eine schwarze Sonnenbrille und eine Waffe bei sich. Sein Komplize ist ebenfalls zwischen 25 und 30 Jahre alt und hat dunkelbraune Haare und einen Kinnbart. Die beiden Männer flüchteten in einem grauen Mitsubishi Eclipse Cross, das zuvor in Wassenberg entwendet worden war.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die einen Hells Angels -Rocker in Wassenberg erschossen haben. Der Hauptverdächtige ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und hat eine schlanke Statur.

Er war mit einem schwarzen Kapuzenshirt, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Sportschuhen bekleidet und trug eine schwarze Baseballcap, eine schwarze Sonnenbrille und eine Waffe bei sich. Sein Komplize ist ebenfalls zwischen 25 und 30 Jahre alt und hat dunkelbraune Haare und einen Kinnbart. Die beiden Männer flüchteten in einem grauen Mitsubishi Eclipse Cross, das zuvor in Wassenberg entwendet worden war. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden





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Hells Angels Wassenberg Polizei Ermittlung Kriminalität

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