Polizei sucht vermisstes Mädchen Lisa T: 5. Mordkommission ermittelt in Berlin-Marzahn

Die Berliner Polizei geht von einem Verbrechen aus: Die 13-jährige Lisa T. ist seit Dienstag in Marzahn verschwunden. Die 5. Mordkommission bittet dringend um Hinweise zur Fahndung.

Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin ermittelt derzeit mit höchster Dringlichkeit in einem schwerwiegenden Kriminalfall. Es geht um das Verschwinden der 13-jährigen Lisa Tạ, deren letzte Sichtung auf Dienstagmorgen datiert wird. Die Behörden gehen nach anfänglicher Unsicherheit nun eindeutig von einem Verbrechen aus und haben die Fahndung massiv intensiviert, um das junge Mädchen zu retten.

Verdacht auf Straftat und Ermittlungsbeginn

Die Polizei Berlin und die Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass die 13-jährige Lisa Tạ nicht freiwillig verschwunden ist. Die Ermittler haben den Fall an die 5. Mordkommission übergeben, die nun die Hauptverantwortung für die Aufklärung trägt. Michael Petzold, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass die bisherigen Ermittlungsergebnisse klar dafür sprechen, dass von einer Straftat auszugehen ist.

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Dieser offizielle Standpunkt markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Suche. Während in den ersten Stunden noch unklar war, ob es sich um ein eigenes Verschwinden handelte, schaltet die Polizei nun auf die Fahndung nach einem potenziellen Opfer eines Vergehens um. Die Behörden bitten die Bevölkerung eindringlich, sich aktiv an der Suche zu beteiligen, da jede weitere Minute entscheidend sein könnte.

Tathergang und letzte bekannten Umstände

Lisa Tạ verließ am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr ihr Wohnhaus in der Golliner Straße im Berliner Bezirk Marzahn. Das Ziel ihrer Reise war ihre Schule in München, was die besondere Dringlichkeit der Lage unterstreicht. Doch sie kam nie in München an. Ihr Aufenthaltsort seit dem Verlassen der Wohnung ist bis heute vollständig ungeklärt.

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Die Tatsache, dass das Mädchen eine lange Strecke nach München zurücklegen sollte, macht den Fall für die Ermittler noch besorgniserregender. Die Polizei sucht nun dringend nach Lücken in den verfügbaren Informationen. Es ist unklar, wie das Mädchen den Weg in die bayrische Landeshauptstadt angetreten hat, da sie am angegebenen Ort nie eingetroffen ist.

Fahndungsaufforderung an die Öffentlichkeit

Die Polizei Berlin hat ein Video veröffentlicht, in dem sie direkt an alle Berlinerinnen und Berliner appelliert. In der Nachricht wird deutlich gemacht, dass die Suche auf die Mithilfe der Allgemeinheit angewiesen ist. Die Behörden hoffen darauf, durch öffentliche Aufmerksamkeit Zeugen oder Personen zu finden, die das Mädchen in den vergangenen Tagen gesehen haben könnten.

Die Ermittler wollen vor allem klären, wer Lisa am Dienstag nach 7.20 Uhr gesehen hat. Von besonderem Interesse sind Personen, die das Mädchen näher kennen oder seit diesem Zeitpunkt Kontakt mit ihr hatten. Auch Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort werden als lebensrettend erachtet. Jeder noch so kleine Tipp kann dabei helfen, den Aufenthaltsort des Mädchens zu lokalisieren.

Kontaktmöglichkeiten und nächste Schritte

Falls Bürgerinnen und Bürger Informationen besitzen, die für die Fahndung relevant sein könnten, können sie diese direkt an die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin melden. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 030 4664-911555. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail an die Adresse LKA115-Hinweise@polizei.berlin.de möglich.

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Neben der Spezialkommission können auch jede andere Polizeidienststelle in Berlin sowie die Internetwache der Polizei kontaktiert werden. In dringenden Fällen, bei denen ein akutes Risiko für das Wohlergehen des Mädchens besteht, wird die Bevölkerung gebeten, unverzüglich den Notruf 110 zu wählen. Die Behörden arbeiten rund um die Uhr daran, Lisa Tạ wieder sicher zu Hause zu wissen.