Die Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern, die eine wertvolle Degenfechter Standuhr aus der Meissener Manufaktur im KaDeWe gestohlen haben. Details zur Fahndung.

Die Berliner Polizei hat die Fahndung nach zwei unbekannten Männern intensiviert, die im Verdacht stehen, eine hochpreisige Porzellanuhr aus dem bekannten Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin entwendet zu haben. Die Ermittler stützen sich dabei auf Aufnahmen von Überwachungskameras, die den taktischen Ablauf des Diebstahls dokumentieren und die Identität der Tatverdächtigen nachzeichnen sollen.

Details zur wertvollen Entwendung

Bei dem gestohlenen Objekt handelt es sich um eine weiße Standuhr der berühmten Meissener Porzellanmanufaktur, die international als eine der ältesten und renommiertesten ihres Fachgebiets in Europa gilt. Die Uhr ist als Dekoration mit zwei Figuren ausgestattet, die links und rechts positioniert sind und mit Degens im Kampf dargestellt werden. Die Behörden bezeichnen den Gegenstand, der unter dem Namen "Degenfechter" bekannt ist, explizit als hochpreisig, obwohl der exakte Marktwert nicht öffentlich gemacht wurde.

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Die spezifische Uhr weist eindeutige Identifikationsmerkmale auf, die bei der Rückgabe entscheidend sein könnten. Zu den genauen Daten gehören die Editionsnummer 05/15, die Prägenummer 60M20 sowie die Dekornummer 90A984. Diese Angaben dienen der Polizei als wichtiges Instrument, um die Identität des Diebesguts sicherzustellen und potenzielle Händler oder Käufer im Vorfeld zu identifizieren.

Meldung der Tatverdächtigen

Zwei Videosequenzen aus den Überwachungskameras des Kaufhauses zeigen, dass die Männer offenbar arbeitsteilig und vorsätzlich vorgegangen sind, um den Diebstahl zu begehen. Die Tat begann damit, dass einer der Männer einen Verkaufsraum betrat und sich ein Regal mit wertvollem Porzellan ansah. Anschließend nahm er die Standuhr an sich und versteckte diese zunächst in einem schwer einsehbaren Bereich der angrenzenden Verkaufsfläche, um nicht sofort aufzufallen.

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Der zweite Mann, der im Verdacht steht, die Uhr mit einem beigefarbenen Mantel unter seiner Kleidung versteckt zu haben, trat erst später in Erscheinung. In einer weiteren Videoaufnahme ist zu sehen, wie er mit dem Mantel in der einen Hand und Blumen in der anderen Hand auf einen Aufzug wartet. Durch das Gewicht und die Form des unter dem Mantel versteckten Diebesguts war dieser Mantel deutlich ausgebeult, was auch auf den aufgenommenen Bildern klar zu erkennen ist.

Fluchtweg und Suchmaßnahmen

Die beiden Männer sollen das Gebäude getrennt verlassen haben, um die Fluchtweg-Spuren zu verwischen. Der erste Mann nutzte den Ausgang in Richtung Ansbacher Straße, während sein Komplize mit der versteckten Porzellanuhr den Weg über das Parkhaus 2 wählte. Die Polizei bittet nun öffentlich um Unterstützung, um die beiden Gesuchten schnellstmöglich festnehmen zu können.

Auswirkungen auf den Handel

Der Diebstahl eines solchen Unikats aus der Meissener Manufaktur stellt nicht nur einen finanziellen Schaden dar, sondern betrifft auch das Ansehen des KaDeWe als exklusiver Standort für hochwertige Waren. Die Behörden gehen davon aus, dass die präzisen Angaben zur Uhr helfen, den Gegenstand später wiederzuerkennen, sollte er versucht werden zu verkaufen oder weiterzuverkaufen. Die Fahndung nach den beiden Tätern dauert unvermindert an.