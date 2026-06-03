Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von 18 Personen, die an gewalttätigen Ausschreitungen während des Fußballspiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04 beteiligt waren. Die Ausschreitungen begannen bereits während der Einlassphase und eskalierten später, wobei 31 Fans und 21 Polizisten verletzt wurden. Die Gründe für die heftigen Auseinandersetzungen sind umstritten.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach 18 Hertha-Hooligans , die an gewalttätigen Ausschreitungen während des Fußballspiel s Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im Berliner Olympiastadion am 17.

Januar 2026 beteiligt waren. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der Personen, deren Fotos veröffentlicht wurden. Die Ausschreitungen begannen bereits während der Einlassphase, als Polizisten von Teilen der Fanszene von Hertha BSC aggressiv beschimpft wurden. Später eskalierte die Situation, es kam zu Angriffen auf Polizisten und Festnahmen.

Das Spiel wurde zum Trauerspiel, als die Ultras den Todestag von Ex-Präsident Kay Bernstein betrauerten und Tausende Fans nach 16 Minuten das Stadion verließen, um gegen den Polizeieinsatz zu protestieren. Die Gründe für die heftigen Auseinandersetzungen sind umstritten. Während die Polizei von massiver Fangewalt spricht, sieht die Hertha-Fanhilfe einen überharten Einsatz der Beamten. Die Zahlen zeigen das Ausmaß der Eskalation: 31 Fans und 21 Polizisten wurden verletzt.

Der Klub nimmt die Vorkommnisse und das Verhalten der Polizei mit großer Sorge zur Kenntnis. Vor der Gewalt-Eskalation gab es am 14. Januar bei Hertha-Fans Hausdurchsuchungen der Bundespolizei, die von der Fanhilfe als unverhältnismäßig kritisiert wurden. Wer kann Angaben zur Identität und/oder den Aufenthaltsorten der abgebildeten Personen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben, wird gebeten, sich beim zuständigen Fachkommissariat im LKA an der Ringbahnstraße 132 in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-964510 oder per E-Mail zu melden





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