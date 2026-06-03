Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach Hertha-Hooligans

Gewalttätige Ausschreitungen während des Fußballspiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im Berliner Olympiastadion am 17. Januar 2026. Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von Personen, die an den Ausschreitungen beteiligt waren.

Polizei und Staatsanwaltschaft sind auf der Suche nach Hertha-Hooligans , die an gewalttätigen Ausschreitungen während des Fußballspiel s Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im Berliner Olympiastadion am 17.

Januar 2026 beteiligt waren. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der Personen, deren Fotos veröffentlicht wurden. Aus einer größeren Personengruppe heraus wurden Polizisten unter anderem mit Wurfgegenständen angegriffen, was zu Verletzungen von mehreren Einsatzkräften führte. Bereits während der Einlassphase wurden Polizisten aggressiv beschimpft.

Die Stimmung war gereizt und eskalierte später in Angriffe auf die Polizisten, Festnahmen und weitere Randale. Das Topspiel wurde zum Trauerspiel, als die Ultras in der Ostkurve den Todestag von Ex-Präsident Kay Bernstein betrauerten und Tausende Fans aus Protest gegen den Polizeieinsatz das Stadion verließen. Was letztlich zu den heftigen Auseinandersetzungen führte, ist umstritten. Polizei und die Hertha-Fanhilfe als Fanvertretung schilderten den Ablauf unterschiedlich.

Die Polizei beklagte massive Fangewalt, während die Hertha-Fanhilfe von einem überharten Einsatz der Beamten sprach. Die Zahlen zeigten das Ausmaß der Eskalation: Nach Polizeiangaben wurden 31 Fans und 21 Polizisten verletzt. Der Klub nahm die Vorkommnisse und das Verhalten der Polizei im Rahmen des Heimspiels gegen Schalke mit großer Sorge zur Kenntnis. Vor der Gewalt-Eskalation gab es am 14.

Januar bei Hertha-Fans Hausdurchsuchungen der Bundespolizei, die von der Fanhilfe als unverhältnismäßig bezeichnet wurden - wegen Graffiti. now die große Fahndung nach den Personen, die randaliert haben! Im Rahmen der laufenden Ermittlungen, insbesondere wegen Landfriedensbruchs und weiterer damit im Zusammenhang stehender Straftaten, konnten Bildaufnahmen der bislang unbekannten Tatverdächtigen gesichert werden. Wer kann Angaben zur Identität und/oder den Aufenthaltsorten der abgebildeten Personen machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat im LKA an der Ringbahnstraße 132 in Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-964510 entgegen. Auch per E-Mail an [lka132@polizei.berlin](mailto:lka132@polizei.berlin) können Hinweise gegeben werden





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