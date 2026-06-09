Polizei unter Druck: Opposition fordert Aufklärung über Databroker-Deals

Nach Recherchen nutzen Polizeibehörden in mehreren Bundesländern kommerzielle Standortdaten. Die Opposition verlangt Transparenz und prangert fehlende Rechtsgrundlagen an.

In mehreren Bundesländern Deutschlands sorgt der mögliche Einsatz von kommerziell gehandelten Standortdaten durch die Polizei für politischen Streit. Nach Recherchen von netzpolitik.org und dem Bayerischen Rundfunk hatte zunächst das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern eingeräumt, sich Handy- Standortdaten aus der Werbeindustrie beschafft zu haben.

Mit solchen Daten lassen sich detaillierte Bewegungsprofile von Bürgerinnen und Bürgern erstellen. Fachleute sehen dafür keine konkrete Rechtsgrundlage. Die Datenschutzbehörde von Mecklenburg-Vorpommern hat sich eingeschaltet. In Brandenburg hat sich die Polizei Daten von Wirtschaftsauskunfteien besorgt.

In neun weiteren Bundesländern wollte sich die Polizei nicht zu möglichen Databroker-Deals äußern, was vielerorts die Opposition auf den Plan rief. Auch die Datenschutzbeauftragten mehrerer Länder prüfen die Vorgänge. Die innenpolitische Sprecherin der SPD in Nordrhein-Westfalen, Christina Kampmann, forderte die Landesregierung auf, umgehend offenzulegen, ob die Sicherheitsbehörden des Landes solche Datensätze nutzen und auf welcher rechtlichen Grundlage. Der innenpolitische Sprecher der Grünen in Bayern, Florian Siekmann, verlangte ebenfalls Aufklärung.

In Berlin kritisierte Niklas Schrader, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, das Schweigen der Behörden als inakzeptabel und misstrauensweckend. Gollaleh Ahmadi, Sprecherin für Sicherheitspolitik und Datenschutz der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, betonte, dass Vertrauen in Sicherheitsbehörden durch Rechtsstaatlichkeit und Transparenz entstehe, nicht durch Schweigen und Schwärzungen. Sie warnte davor, dass der Rechtsstaat sich keine Abkürzungen kaufen dürfe, denn die Abfrage von Standortdaten unterliege strengen Voraussetzungen und einem Richtervorbehalt.

Sollten Behörden über kommerzielle Daten Informationen erhalten, die sie auf regulärem Weg nicht erheben dürften, sei das nicht akzeptabel. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) sieht Journalistinnen und Journalisten durch mögliches Standort-Tracking der Polizei gefährdet. Bundesvorsitzender Mika Beuster erklärte, dass es die Polizei nichts angehe, wo sich ein Reporter aufhalte und welche Stationen er in den letzten Stunden angesteuert habe. Die Opposition in mehreren Bundesländern fordert nun vollständige Aufklärung.

Marcel Hafke, Sprecher für Inneres der FDP-Fraktion in Nordrhein-Westfalen, sagte, sollten kommerziell gehandelte Daten ohne gesetzliche Grundlage rechtswidrig genutzt worden sein, wäre das ein erheblicher rechtsstaatlicher Vorgang, der unverzüglich aufgeklärt werden müsse. Die Fraktionen wollen das Thema in den Parlamenten aufgreifen. Der Handel mit Standortdaten, Bewegungsprofilen und anderen sensiblen Informationen birgt erhebliche Risiken für Grundrechte und Privatsphäre, warnen die Abgeordneten. Wenn staatliche Stellen solche Daten ankaufen, stärkten sie einen Schattenmarkt, dessen Regulierung bislang völlig unzureichend sei.

Innenexperten fordern daher eine gesetzliche Klarstellung und ein Verbot des Ankaufs von Standortdaten durch Sicherheitsbehörden ohne richterliche Anordnung. Die Diskussion zeigt einmal mehr die Notwendigkeit einer strengen Regulierung des Datenhandels in Deutschland





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