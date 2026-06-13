Polizei verhaftet mutmaßlichen Serientäter in Nürtingen

Ein 18-Jähriger soll in Nürtingen an zwei Feldwegen Frauen aufgelauert und sich sexuell an ihnen vergehen wollen. Ein 13-Jähriges Mädchen wurde bereits zum Opfer des jungen Mannes. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter verhaftet und mit einem DNA-Abgleich überführt.

Eine widerliche Serie von Missbrauch staten hat die Stadt Nürtingen erschüttert. An zwei Feldwegen lauerte ein 18-Jähriger Frauen auf, um sich sexuell an ihnen zu vergehen.

Auch ein 13-Jähriges Mädchen wurde zum Opfer des jungen Mannes. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter, einen Bulgaren, verhaftet. Er soll an der gleichen Stelle zwei weitere Frauen angegriffen haben. Eine 35-Jährige wurde am Eichenweg von einem Radfahrer angegriffen und eine 47-Jährige wurde offenbar von demselben Täter attackiert.

Die Ermittlungen führten zu dem Bulgaren, der nach ersten Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er wurde am Freitag in Nürtingen festgenommen, in ein Labor gebracht und mit einem DNA-Abgleich noch vor Ort überführt. Die molekulargenetische Untersuchung von gesicherten Spuren ergab eine Übereinstimmung mit der DNA des mutmaßlichen Täters. Die Polizei hat bereits zwei weitere Frauen, die offenbar von demselben Täter attackiert wurden, identifiziert.

Die Ermittlungen laufen weiter, um sicherzustellen, dass der Täter für alle seiner Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Die Stadt Nürtingen ist in Aufruhr, und die Polizei arbeitet eng mit den Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass die Bürger sicher sind. Die Polizei bittet alle, die möglicherweise Opfer des Täters wurden, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen laufen weiter, und die Polizei hofft, dass sie bald den Täter für alle seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehen können





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