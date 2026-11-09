Polizei warnt vor gefährlicher Flucht Kaan Hayrats in Bremen

Die Polizei Bremen sucht den geflohenen Sträfling Kaan Hayrat. Wegen schwerster Gewaltverbrechen und Brandstiftung droht hohe Gefahr. Bürger sollen sofort den Notruf 110 wählen.

Die Polizei in Bremen hat eine dringende Warnung vor dem aus der forensischen Psychiatrie geflohenen Kaan Hayrat (49) herausgegeben. Nach schweren Gewalttaten undBrandstiftungen gilt der 49-Jährige als extrem gefährlich. Die Behörden raten der Bevölkerung strikt davon ab, den Tathergang zu beobachten oder sich dem Flüchtling zu nähern.

Gefährliches Profil und Eskalation

Kaan Hayrat ist etwa 1,75 Meter groß, schlank gebaut und hat braune Augen sowie braune Haare. Er trägt einen Dreitagebart. Bei seiner Flucht war er zuletzt mit einer braunen Steppweste mit Kapuze, einem blauen Hemd und schwarzen Lackschuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, betont aber, dass niemand den Mann konfrontieren darf.

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Die Strafakte des Täters ist erschreckend umfassend und dokumentiert eine jahrzehntelange Eskalationskarriere. Sein kriminelles Profil begann vor Jahren mit einem verlustenen Sorgerechtsstreit, der ihn offenbar von Rachegelüsten treiben ließ. In der Folge legte er sieben Brände, darunter gezielt Fahrzeuge von Anwälten und dem zuständigen Familienrichter.

Schwere Gewalttaten und lange Haftstrafe

Bei den Angriffen griff das Feuer sogar auf das Wohnhaus des Richters über. Im Jahr 2018 stach Hayrat auf einen Mann ein, der seine Tochter angesprochen hatte, und verursachte mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen. Anfang 2019 entdeckten Ermittler an der A27 nahe einer Mülldeponie ein rund 1,60 Meter tiefes Loch, das wie ein Grab gestaltet war.

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Im Dezember 2019 verurteilte das Gericht Kaan Hayrat zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Zusätzlich ordnete die Justiz seine Unterbringung in der Maßregelvollzug an, um die Gesellschaft vor weiteren Gefahren zu schützen. Diese Sicherungsverwahrmag sollte ihn langfristig vom öffentlichen Leben ausschließen.

Klärung der Flucht und aktuelle Lage

Unklar ist derzeit noch, wie Kaan Hayrat von der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost fliehen konnte. Verantwortlich für die Aufsicht ist die Bremer Gesundheitsbehörde. Sie hat zugesagt, auf Anfragen zu den Sicherheitslücken und den Umständen der Flucht zu antworten. Die Polizei war in der Nacht zum Sonntag erst Stunden nach dem Ausbruch alarmiert worden.

Die Warnung an die Bevölkerung wurde erst am Sonntagabend veröffentlicht. Ein Polizeisprecher erklärte, dass der Bereich um die Klinik intensiv abgesucht wurde, die Flucht jedoch bereits gelungen war. Es wird vermutet, dass die Verzögerung bei der Alarmierung dem Flüchtling half, unerkannt zu verschwinden. Im Dezember 2024 soll Hayrat noch mindestens eine Person aus der Anstalt angerufen und dabei Androhungen geäußert haben.

Verfahren und Schutzmaßnahmen

Die Polizei äußert sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und der Einsatztaktik nicht zu konkreten Schutzmaßnahmen für gefährdete Personen. Bürger, die den Mann sehen, sollen sofort den Notruf 110 wählen und Abstand halten. Niemand soll sich selbst in Gefahr bringen oder Versuche zur Festnahme unternehmen.

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Die Suche nach Kaan Hayrat dauert an. Die Behörden gehen davon aus, dass er in der Region Bremen und Umland getarnt unterwegs ist. Jede Information, die zur Festnahme führt, wird von der Polizei entgegengenommen. Die Dringlichkeit der Warnung unterstreicht die Schwere der begangenen Taten und die fortbestehende Gefahr für die Allgemeinheit.