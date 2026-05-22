Polizeibericht enthüllt Details zu Britney Spears Festnahme im März

Ein Polizeibericht gibt schockierende Details zu der Festnahme von Britney Spears im März. Ihr Verhalten war extrem und teilweise betäubt.

Spears zählt mit Hits wie '... Baby One More Time' und 'Oops!... I Did It Again' zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Musikgeschichte. Ein Polizeibericht enthüllt nun schockierende Details zu der Festnahme von US-Star Britney Spears im März.

Ihr Verhalten schwankte demnach extrem und wird als 'streitlustig und aufgewühlt bis hin zu extravagant und gefällig' beschrieben. US-Medien zitieren aus dem am Donnerstag publizierten Protokoll, das auch Video- und Tonmaterial enthält. Das Protokoll zeichnet ein chaotisches nächtliches Geschehen nach. Nach einer Verfolgungsjagd mit Blaulicht weigerte sich Spears erst, ihren Wagen zu verlassen.

Obwohl die Einsatzkräfte Alkohol rochen und ein Aufputschmittel sicherstellten, bestritt die Sängerin, betrunken zu sein. Ihre bizarre Antwort an einen Polizisten: 'Ich könnte wahrscheinlich vier Flaschen Wein trinken und mich trotzdem um Sie kümmern. Ich bin ein Engel'. Offenbar ging es bereits fest, als die Sängerin in Gewahrsam genommen wurde.

Sie erwähnte auch ihren Swimmingpool. Während des stundenlangen Einsatzes soll Spears abwechselnd mit Kinderstimme und britischem Akzent gesprochen haben. Laut dem Bericht redete sie wirres Zeug, fluchte und wirkte verängstigt. Zwischenzeitlich mussten die Polizisten ihr sogar Handschellen anlegen.

Anfang März wurde die Sängerin in Kalifornien nach einer Fahrt in Schlangenlinien von der Autobahnpolizei gestoppt und kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Gegen sie wurde Anklage wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss erhoben. Kurz danach suchte die Künstlerin laut ihrem Management aus eigenem Antrieb eine Behandlungseinrichtung auf. Ihr Schuldeingeständnis vor Gerichtbewahrte sie vor einer strengen Strafe.

Sie erhielt eine einjährige Bewährung und musste Auflagen wie Therapiestunden und die Teilnahme an einem Schulungsprogramm erfüllen. Die zweifache Mutter, die mit Hits wie '... Baby One More Time' und 'Oops!... I Did It Again' weltberühmt wurde, feierte besonders in den 1990er- und 2000er-Jahren riesige Erfolge.

Doch in letzter Zeit sorgte die Verfassung der Sängerin immer wieder für Beunruhigung. Nach persönlicher Zusammenbrüchen wurde sie 2008 entmündigt und ihr Vater erhielt die Verfügungsgewalt über ihr Leben und Vermögen. Erst 2021 endete diese Vormundschaft nach einem aufsehenerregenden Prozess.





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