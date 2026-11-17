Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigt eine Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Tiergarten wegen möglicher Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz im Zusammenhang mit Ibrahim Ibrahim.

Die Berlin er Polizei hat am Dienstag, den 21. Mai 2024, eine Wohnung in der Derfflingerstraße im Berlin er Stadtteil Tiergarten durchsucht. Diese Aktion erfolgte im Zusammenhang mit einem möglichen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat diese Maßnahme am selben Tag gegenüber dem Tagesspiegel bestätigt und den Vorgang offiziell vermerkt.

Details zur Durchsuchung und den Waffen

Die Ermittler konzentrierten sich auf den konkreten Besitz beziehungsweise Erwerb von Waffen. Die Durchsuchung richtete sich gegen eine Wohnung, die einem 38-jährigen Mann gehört. Laut Berichten handelt es sich bei diesem Bewohner um den Sohn des prominenten Aktivisten Ibrahim Ibrahim. Die Behörden gehen davon aus, dass die Beschlagnahmung von Waffenmaterialien der zentrale Untersuchungsgegenstand dieses Verfahrens ist.

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Ermittlungen gegen 6 Uhr morgens

Die Maßnahme wurde bereits sehr früh am Morgen des Dienstags umgesetzt. Die Beamten klingelten konkret gegen 6 Uhr an der Wohnungstür des 38-Jährigen. Der Fokus der Fahnder lag dabei darauf, mögliche Waffen sicherzustellen und die rechtliche Lage bezüglich des Kriegswaffenkontrollgesetzes zu klären. Die Aktion zielte spezifisch auf die Räumlichkeiten in der Derfflingerstraße ab.

Kontext zu Ibrahim Ibrahim und der PFLP

Ibrahim Ibrahim, der Vater des betroffenen Mannes, gilt als eine der wichtigsten Figuren bei den Protesten gegen Israel in Berlin. Er wird oft als das Gesicht dieser Demonstrationen wahrgenommen. Ibrahim Ibrahim steht in engem Zusammenhang mit der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Diese Organisation wird als terroristisch eingestuft und hatte einst sozialistische Wurzeln. Die PFLP hat in den letzten Jahren sowohl im Nahen Osten als auch im Exil an Einfluss verloren.

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Interne Verbote und mediale Einordnung

Es gibt Hinweise darauf, dass die Innenverwaltung Ibrahim Ibrahim ein Verbot auferlegt hat. Dennoch bleibt die genaue rechtliche Einordnung der aktuellen Durchsuchung komplex. Einige Medien wie die Zeitung Bild berichten, dass die Razzia in der Derfflingerstraße möglicherweise nicht direkt mit diesen internen Verboten verknüpft ist. Die Behörden haben jedoch bestätigt, dass das Waffenrecht der Auslöser für den Einsatz war.

Reaktion der Behörden und weitere Schritte

Die Staatsanwaltschaft hat die Informationen zur Durchsuchung öffentlich gemacht, um Transparenz über die Ermittlungen zu wahren. Es ist noch nicht klar, ob weitere Bewohner oder andere Parteien in die Untersuchungen einbezogen werden. Die Behörden behalten sich vor, weitere Details zum Stand der Fahndung bekannt zu geben, sobald diese nicht die Ermittlungen gefährden. Die Lage in Berlin-Tiergarten bleibt aufgrund dieser Aktionen im Fokus der Öffentlichkeit.