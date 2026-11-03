Polizeieinsatz am Alexanderplatz wegen Sneaker-Tauschaktion

Massiver Andrang bei Nike-Sneaker-Aktion in Berlin: Polizei muss eingreifen, Panikdrohung und vorzeitige Absage. Details zum Vorfall am Alexanderplatz.

Zahlreiche Jugendliche haben am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz am Berliner Alexanderplatz ausgelöst, nachdem sie einem Aufruf des Streamers Marli gefolgt waren. Etwa 500 bis 600 Personen versammelten sich vor einem Späti neben dem Modehändler Snipes, um alte Nike -Schuhe gegen neue Modelle einzutauschen. Der massive Andrang führte zu Gedränge und einer drohenden Paniksituation, die die Behörden zum Einschreiten zwang.

Der Auslöser der Massenansammlung

Der Content-Creator Marli hatte zusammen mit dem Handelspartner Snipes und dem Sportartikelhersteller Nike die Aktion "Paar für Paar" beworben. Ab 17 Uhr sollten Berliner ihre abgetragenen oder dreckigen Nike-Sneaker der Sorte Air Force 1 kostenlos gegen neue Paare tauschen können. Auf Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok bewarb Marli die Initiative, bei der laut eigenen Angaben jeder Zustand der Altschuhe akzeptiert war. Dieser Aufruf löste eine Reaktion aus, die weit über die erwartete Teilnehmerzahl hinausging.

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Ablauf der Eskalation und Polizeieinsatz

Die Situation eskalierte, als Hunderte Jugendliche vor dem kleinen Ladenlokal des Spätkaufens ausharrten. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte dem Tagesspiegel, dass das starke Gedränge vor dem Spätkauf die Beamten alarmierte. Mehrere Polizeifahrzeuge wurden zum Alexanderplatz beordert, um die Lage zu kontrollieren. Aufgrund der Enge kam es zu Atemproblemen bei einigen Jugendlichen. Schwer verletzte Personen wurden nach Angaben der Behörde nicht verzeichnet, jedoch wurde die Gefahr einer Paniklage als real eingeschätzt.

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Reaktionen der Beteiligten und Absage der Aktion

Die Veranstaltung wurde daraufhin vorzeitig abgebrochen, kurz vor 18 Uhr. Auch Marli, der auf Instagram mehr als 340.000 Follower hat, musste seinen Livstream abbrechen. Nicht alle 500 verfügbaren Schuhe konnten verteilt werden, da der Andrang zu groß war. Später erklärte Marli auf TikTok, dass sich schätzungsweise 3000 Menschen eingefunden hätten. Einige Demonstranten hätten bereits seit 7 Uhr morgens vor dem Laden gewartet, darunter auch Mütter, die die beliebten Schuhe für ihre Kinder sichern wollten.

Historischer Kontext und Präventivmaßnahmen

In der Vergangenheit haben spontane oder unzureichend gesicherte Community-Aktionen von Streamern, TikTokern und Influencern mehrfach zu Massenanstürmen, Verkehrschaos und Beinahe-Paniken geführt. Diese Vorfälle zeigen die Notwendigkeit strikter Sicherheitsvorkehrungen bei digitalen Aufrufen zu physischen Treffen. Die Polizei musste in solchen Fällen bereits eingreifen, um Unfälle zu verhindern. Die aktuelle Situation am Alexanderplatz dient als weiteres Beispiel für die Risiken unkontrollierter Massenansammlungen, die durch digitale Medien getriggert werden.