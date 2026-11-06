Polizeieinsatz am Hotel Neuer Fritz: Spurensicherung zu Tode gekommener Hubert Aiwanger

Ermittler führen am Tatort von Hubert Aiwanger Nacharbeiten durch. Die ATF prüft Gas- und Gefahrstoffe. Ergebnisse sind negativ, aber Umstände werden weiter geklärt.

Am Freitagvormittag, dem 16. Mai 2025, konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Behörden erneut auf das Hotel "Neuer Fritz" an der Friedrichstraße in München. Dort verstarb der CSU-Vizechef Hubert Aiwanger, und nun rückten Ermittlungsteams zur Sicherung der Beweislage aus. Gegen 11.30 UhrPositionierten sich zwei Fahrzeuge der Kriminaltechnik vor dem Gebäude, um die Spuren des Vorfalls nachzubearbeiten.

Kriminaltechnik sichert Beweise am Tatort

Die Maßnahme diente ausschließlich der systematischen Nacharbeit der Spurensicherung am Ort des Geschehens. Neben den Beamten der Kriminaltechnik waren auch Mitarbeiter der "Analytische Task Force Deutschland" (ATF) im Einsatz. Ihr Auftreten markierte einen wichtigen Schritt in der Aufklärung der Umstände, die zum Tod von Hubert Aiwanger führten. Die Präsenz dieser spezialisierten Einheit unterstrich die Sorgfalt, mit der die Behörden die letzten Phasen der forensischen Untersuchung durchführten.

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ATF prüft auf Gefahrstoffe und Gase

Die Analytische Task Force Deutschland verfügt über spezielle Messtechnik, um chemische, biologische und radiologische Risiken zu identifizieren. Im vorliegenden Fall standen der Ausschluss von Gasen oder Gefahrstoffen im Mittelpunkt der Analyse. Symptome wie Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden und Schwäche können auf eine schleichende Vergiftung hindeuten, weshalb auch Kohlenmonoxid oder Schwefelwasserstoff als mögliche Ursachen überprüft wurden. Die ATF überprüfte das Gebäude systematisch auf diese Stoffe, um jede Möglichkeit einer Umweltkontamination auszuschließen.

Staatsanwaltschaft bestätigt negative Befunde

Michael Petzold, Sprecher der Staatsanwaltschaft München, erläuterte den Status der Ermittlungen öffentlich. Er betonte, dass das Ergebnis der Untersuchungen durch die ATF negativ ausfiel. Es gab keinerlei Befunde, die auf das Vorhandensein gefährlicher Stoffe schließen lassen. Trotz der klaren Ergebnisse der Messtechnik hält die Staatsanwaltschaft an der intensiven Aufklärung fest. Es besteht zwar aktuell kein Verdacht auf eine Straftat, doch die Umstände des Todes werden weiterhin lückenlos recherchiert.

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Weitergehende Ermittlungen zur Ursache

Die Abwesenheit von Giftstoffen bedeutet nicht das Ende der Ermittlungen, sondern den Übergang in eine neue Phase der Aufklärung. Die Behörden müssen weiterhin klären, was genau zum Tode von Hubert Aiwanger führte. Die Analyse durch die ATF diente dazu, technische Ursachen oder eine versehentliche Exposition auszuschließen. Solange die genauen Umstände nicht vollständig verstanden sind, bleibt die Arbeit der Ermittler bestehen, um jede denkbare Hypothese wissenschaftlich zu belegen oder zu widerlegen.

Ausblick auf die weitere Prozessführung

Die aktuelle Situation zeigt, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft alle verfügbaren Ressourcen einsetzen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Kooperation zwischen der lokalen Kriminaltechnik und der überregionalen ATF ermöglicht einen hochwertigen Standard bei der Beweissicherung. Weitere Schritte hängen von den internen Auswertungen der erhobenen Daten ab. Bis eine abschließende Klärung vorliegt, bleiben die Erkenntnisse der letzten Tage ausschlaggebend für die öffentliche Wahrnehmung des Falls.