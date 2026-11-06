Polizeieinsatz an der Oberbaumbrücke: Schwan wird in Streifenwagen verladen

Die Berliner Polizei fing einen Schwan an der Oberbaumbrücke ein. Die Beamten brachten den Vogel in den Streifenwagen. Hintergrund ist die Verkehrssicherheit und die Gefahrenabwehr für andere.

Eine friedliche Szene im Berliner Bezirk Friedrichshain wandelte sich schnell in einen kuriosen Polizeieinsatz um. An der bekannten Oberbaumbrücke betrat ein Schwan den Gehweg und ignorierte dabei die umstehenden Menschen. Einige Passanten hielten ihr Handy hoch, um das ungewöhnliche Geschehen aufzuzeichnen, während sich die Berliner Polizei dem Tier näherte.

Polizeieinsatz und Einfangmanöver an der Brücke

Die beiden Einsatzkräfte kamen mit einer blauen Plane angereist, um den Schwanz einzufangen. Das Tier wehrte sich zunächst passiv, indem es eine Art Sitzblockade einnahm. Die Beamten gingen jedoch energisch vor und ergriffen den Vogel an seinem langen Hals. Mit viel Mühe schafften sie es, den Schwan in den Streifenwagen zu verladen. Das Video des Einsatzes endet damit, dass das Tier im Fahrzeug Platz nimmt, statt freigelassen zu werden.

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Rechtliche Grundlagen der Berliner Polizei

Eine offizielle Stellungnahme zur spezifischen Aktion an der Oberbaumbrücke gab es nicht. Die Polizei teilte mit, dass der Vorfall nicht protokolliert wurde. Ein Sprecher betonte, dass nicht jeder Einzelfall mit einem Schwan dokumentiert werde. Im Allgemeinen sei die Polizei jedoch immer dann zuständig, wenn Gefahren für Verkehrsteilnehmer oder Personen bestehen. Solche Situationen erfordern schnelles Handeln zur Gefahrenabwehr.

Das Tierwohl spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Die Behörden wollen verhindern, dass sich die Tiere selbst in Gefahr bringen. Der vorrangige Fokus liegt jedoch auf der Sicherheit der Allgemeinheit. Wenn ein Schwan plötzlich auf die Fahrbahn läuft, gilt dies als klares Risiko. Die Polizei muss dann einschreiten, um Unfälle zu vermeiden. Dieser Grundsatz gilt für alle städtischen Gewässer und Wege in Berlin.

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Vergleichbare Vorfälle und aktuelle Lage

Ähnliche Situationen gab es in der jüngeren Vergangenheit bereits öfter. Mitte Oktober wurde ein Schwan an der Elsenbrücke eingesammelt und wieder in die Spree gesetzt. Damals kam es zu keiner Verhaftung oder längerfristigen Festhaltung. Der Sprecher der Polizei ging davon aus, dass auch der Schwan von der Oberbaumbrücke später freigelassen wurde. Die Videoaufnahmen lassen diese Schlussfolgerung jedoch offen.

In der Online-Community löste der Einsatz unterschiedliche Reaktionen aus. Einige Nutzer kommentierten mit "Free Schwan" und äußerten Unverständnis über die Maßnahme. Andere kritisierten die Technik der Beamten beim Einfangen. Ein Nutzer meinte sogar, der Vorfall habe eine Weihnachtsfeier gerettet. Die Debatte zeigt, wie kontrovers solche Eingriffe in die Natur in der Stadt bewertet werden.

Verkehrsstörungen durch Schwäne in Berlin

Das Verhalten der Schwäne führte in der Vergangenheit auch zu massiven Störungen im ÖPNV. Am 31. März 2026 blockierte ein Schwan das Gleisbett der U3 in Kreuzberg. Der Zugverkehr zwischen Gleisdreieck und Warschauer Straße stand eine halbe Stunde lang still. Die BVG lehnte eine Weiterfahrt ab, solange der Vogel nicht entfernt war.

Weil sich der Vogel nicht anfassen ließ, musste die Feuerwehr ausrücken. Sie befreite den Schwan von den Gleisen. Wenige Tage zuvor hatte ein anderes Exemplar den Verkehr auf der S7 in Charlottenburg-Wilmersdorf behindert. Unklar ist jedoch, ob der Schwan von der Oberbaumbrücke Teil dieser Serie von Vorfällen ist. Die Behörde nimmt weiterhin Hinweise zur Kenntnis, um solche Situationen besser zu verstehen.