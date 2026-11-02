Polizei rückt an der Universität Hamburg aus, da vermummte Demonstranten das Gebäude der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften blockieren und Hassparolen skandieren.

Bereits am Montagmorgen fanden sich auf dem Campus der Universität Hamburg große Kräfte der Polizei ein, um eine Demonstration zu kontrollieren. Rund fünfzig Personen, die zumeist ihre Gesichter verdeckt hielten, blockierten die Zugänge zu einem Gebäude der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Anwesende Saufkräfte sahen sich konfrontiert mit skandierenden Hassparolen und lauten Forderungen der Demonstranten vor Ort.

Blockade und provokante Parolen

Vor Ort waren Baustellenabsperrungen sowie Palästina-Flaggen zu erkennen, die die Stimmung auf dem Gelände prägen. Die Gruppe brüllte wiederholt den Begriff Bullenschweine in die Richtung der Einsatzkräfte. Ebenso wurden Schreie wie Mörder und Lügner gehört, während die Forderung Free Palestine lautstark in die Luft getragen wurde. Die Eingänge zum Gebäude wurden mit Absperrgittern und Müllcontainern völlig versperrt, um den Zutritt zu erschweren.

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Polizeikette und zahlreiche Einsatzfahrzeuge

Eine dichte Kette aus Bereitschaftspolizisten umringte die Demonstranten, um eine Ausweitung der Aktion zu verhindern. Dies sollte auch den Zutritt weiterer Personen zum Protestgelände unterbinden. Laut Medienberichten war zuvor über soziale Medien zur Teilnahme aufgerufen worden. Etwa zwanzig Einsatzwagen der Polizei standen auf dem Universitätsgelände bereit, um die Lage im Auge zu behalten und bei Bedarf zu reagieren.

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Widerstand und politische Forderungen

Einzelne der chaotischen Akteure leisteten nach Berichten Widerstand gegen die Maßnahmen der Ordnungshüter. Auf englischsprachigen Transparenten, die nahe dem Von-Melle-Park zu sehen waren, forderte die Gruppe unter anderem die Befreiung aller unterdrückten Menschen. Diese globale Perspektive wurde als zentrales Anliegen der Teilnehmer deutlich, die sich mit einem größeren Kontext solidarisieren wollten.

Begründung und europäische Solidarität

Eine Teilnehmerin, die ihr Gesicht verdeckt hielt, begründete die Aktion gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit finanziellen Vorwürfen gegen die Institution. Sie argumentierte, dass jeder dritte Euro in die Kriegsindustrie fließe, anstatt in die Bildung zu investieren. Der Protest diene zudem der Solidarität mit Streikenden in ganz Europa. Die genauen Organisatoren der Aktion blieben zum Teil im Verborgenen, ebenso wie die vollständige politische Einordnung des Vorfalls.