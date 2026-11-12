Polizeieinsatz an Gießener Synagoge nach unbekanntem Pulver

Die Gießener Synagoge wurde nach Freisetzung eines unbekannten Pulvers geräumt. Die Polizei hob die Sperrungen auf, doch die Synagoge bleibt vorerst geschlossen. Keine Verletzungen.

Die Gießener Synagoge wurde nach dem Freisetzen eines unbekannten Pulvers geräumt. Die Polizei Mittelhessen bestätigte diesen Vorfall am späten Nachmittag. Sechsundzwanzig Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Synagoge. Sie wurden vorsorglich aus dem Gebäude geleitet.

Einsatzzahlen und Rettungsdienstmaßnahmen

Alle Betroffenen wurden vom Rettungsdienst medizinisch untersucht. Ärzte stellten fest, dass keine Behandlung erforderlich ist. Alle Personen konnten noch vor Ort entlassen werden. Eine Gefährdung der Allgemeinheit bestand nach Angaben der Polizei nicht.

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Kriminalermittlungen zu Briefabsender

Die Ermittlungen zur Identität des Absenders laufen weiter. Die Polizei geht davon aus, dass ein Brief mit dem Pulver eingegangen ist. Spezialisten der Berufsfeuerwehr reinigten die Einsatzkräfte auf einem speziell dafür vorgesehenen Platz. Die Synagoge blieb nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst weiter gesperrt.

Sicherheitsvorkehrungen und Sperrung

Die weiträumigen Sperrungen hob die Polizei am späten Nachmittag wieder auf. Das Umfeld der Innenstadt blieb vorübergehend abgesperrt. Der Hessische Rundfunk (HR) musste ein Studio in unmittelbarer Nähe räumen. Der öffentlich-rechtliche Sender berichtete später über den Vorfall.

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Historische Bedeutung der Gemeinde

Die Jüdische Gemeinde Gießen feierte 1995 die Wiedereröffnung ihres Gemeindezentrums. Die Gemeinde selbst besteht bereits seit dem Jahr 1978. Das Gotteshaus dient als religiöses wie kulturelles Zentrum. Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Kontext sind ohnehin sehr hoch, betonte ein Polizeisprecher.

Vergleichbarer Vorfall in Speyer

Mitte Oktober gab es einen ähnlichen Fall in Speyer in Rheinland-Pfalz. Dort ging ein Drohschreiben bei der Jüdischen Kultusgemeinde ein. Der Absender drohte damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen. Das enthaltene Pulver wurde als ungefährlich eingestuft.

Politische Verurteilung und Prävention

Rheinland-Pfalz Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) verurteilte die Drohung scharf. Er erklärte, dass solche Handlungen jüdisches Leben angreifen. Wer Jüdinnen und Juden mit Hass überzieht, wird mit voller Härte bestraft. Die Sicherheitslage bleibt dennoch sehr hoch.