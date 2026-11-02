Vermummte Chaoten blockieren am Montagmorgen den Zugang zur Universität Hamburg. Die Polizei rückt mit einem Großeinsatz an, um die Zugänge zu sichern und Ordnung herzustellen.

Am Montagmorgen kam es zu einem großen Polizeieinsatz an der Universität Hamburg. Rund fünfzig, zumeist vermummte Personen blockierten die Zugänge zu einem Gebäude der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die Gruppe skandiert Parolen und versperrt den Zugang mit Absperrgittern und Müllcontainern. Die Polizei hat eine Kette aus Bereitschaftspolizisten aufgestellt, um weitere Beteiligte abzuhalten und die Sicherheit am Campus zu gewährleisten.

Absperrungen und aggressive Parolen

Die Demonstranten sind durch Baustellenabsperrungen und Palästina-Flaggen sichtbar. Sie rufen laut Hass-Parolen wie Bullenschweine und Mörder. Zudem sind Transparente mit der Forderung nach Free Palestine zu sehen. Einzelne Teilnehmer leisteten nach Berichten Widerstand gegen die Sicherheitskräfte. Die Situation auf dem Campus war entsprechend angespannt, da die Zugänge komplett blockiert waren und kein ungehindertes Passieren möglich war.

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Großes Aufgebot der Sicherheitsbehörden

Rund zwanzig Einsatzwagen standen auf dem Gelände, um die Lage zu kontrollieren. Auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit traf kurzzeitig ein, um die Spuren zu sichern und bei Notfällen vorzubereiten. In den sozialen Medien war zuvor zu der Aktion aufgerufen worden, was zu einer starken Mobilisierung führte. Die Behörden reagierten mit dem Einsatz weiterer starker Kräfte, um eine Eskalation zu verhindern und den Zugang zum Universitätsgebäude freizuhalten.

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Argumente der Demonstranten und Widerstand

Eine der Vermummten erklärte der Deutschen Presse-Agentur, die Fakultät werde blockiert, weil ein Drittel der Euro in die Kriegsindustrie fließe, anstatt in die Bildung zu investiert zu werden. Sie verwies auf die Solidarität mit Streikenden in ganz Europa. Auf englischsprachigen Transparenten forderte die Gruppe die Befreiung aller unterdrückten Menschen. Die genaue Organisation der Aktion blieb zunächst unklar, doch die Motive der Teilnehmer bezogen sich auf globale politische Konfliktlinien und finanzielle Prioritäten im Bildungsbereich.

Nähe zur jüdischen Gemeinde in Hamburg

Die Blockade fand in unmittelbarer Nähe der Talmud-Tora-Schule statt, die weniger als zwei Hundert Meter entfernt liegt. Diese Einrichtung war einst als jüdische Schule gegründet worden, bevor sie von den Nationalsozialisten im Jahr neunzehnhundertzweiundvierzig geschlossen wurde. Seit zweitausendsieben beherbergt das Gebäude unter anderem die Joseph-Carlebach-Schule für die jüdische Gemeinde Hamburg. Diese räumliche Nähe zu einer aktiven jüdischen Bildungseinrichtung in der Stadt verstärkte die Bedeutung des Vorfalls. Die Polizei musste daher besonders sensibel agieren, um keine weiteren Spannungen in der Region auszulösen. Die Situation erforderte eine sorgfältige Abwägung zwischen Demonstrationsrecht und öffentlicher Sicherheit. Die Anspannung auf dem Campus blieb für die Teilnehmer der Universität den ganzen Vormittag über bestehen, bis die Lage unter Kontrolle gebracht wurde.