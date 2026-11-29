Pfefferspray und Absperrungen: Wacker-Nordhausen-Ultras stören das Thüringer-Landesklasse-Spiel. Polizei greift ein, um jugendliche Fans zu schützen.

Das Landesklasse-Spiel zwischen FSG Salza und Eintracht Sondershausen endete mit einem 0:1 für den Gastverein, doch der sportliche Wettbewerb war nur der Rahmen für massive Sicherheitsvorfälle vor und im Stadion. Über 40 Polizisten sicherten den Bereich ab, da die Straße vor dem Stadion für den öffentlichen Verkehr gesperrt wurde. Trotz dieser hohen Sicherheitsstufe herrscht zwischen den beiden teilnehmenden Vereinen keine traditionelle Fehde, was die Ausmaße der Reaktion überraschend machte.

Hintergrund des Konflikts um Wacker Nordhausen

Der unmittelbare Auslöser für die Eskalation war der unerwartete Besuch einer Gruppe von Ultras des ehemaligen Regionalligisten Wacker Nordhausen. Diese Fans nutzten die ausgefallene Heimpartie ihres Stammklubs in Arnstadt, um sich zum Auswärtsspiel des Stadtteilklubs Salza zu begeben. Die Entscheidung ergab sich strategisch, da FSG Salza auf den Erzrivalen Sondershausen traf, was die Präsenz der Nordhausen-Fans in diesem Umfeld besonders relevant werden ließ.

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Feuerwerksrakete löst Sicherheitslücke aus

Kurz vor dem Ende der Begegnung, exakt drei Minuten vor dem Abpfiff, zündete ein Mitglied der Wacker-Fangemeinschaft eine Feuerwerksrakete. Das Projektil landete auf dem Spielfeld und unterbrach den Spielverlauf direkt. Diese Handlung kippte die Stimmung im Stadion rapide und führte zu einer schnellen Intervention der Ordnungshüter. Das Ereignis markierte den Punkt, an dem aus einem normalen Ligaspiel ein sicherheitspolizeiliches Sonderereignis wurde.

Polizeiinterventionsstrategie und Pfefferspray

Nach der Störung stürmten zwei Dutzend Beamte das Feld und nahmen die Verfolgung der Ultras auf. Die Polizei umkreiste die Gruppe der Wacker-Fans systematisch, um eine weitere Ausbreitung der Unruhen zu verhindern. Dabei kam Pfefferspray zum Einsatz, als sich die Situation zuspitzte. Ordnungskräfte und Polizei drangen in die Reihen der Ultras ein, was zu körperlichen Rangeleien führte. Die Beamten handelten, um die Kontrolle über die Situation schnell wiederherzustellen.

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Gefährdung jugendlicher FSG Salza-Anhänger

Der Rückzugsweg der Wacker-Ultras führte in Richtung des Fanblocks von FSG Salza. Dort befand sich eine erst im aktuellen Jahr gegründete Fan-Gruppierung, die sich überwiegend aus Kindern und Jugendlichen zusammensetzt. Diese vulnerable Gruppe wurde von ihren Eltern und Platzordnern rasch in Sicherheit gebracht, um jede Verletzungsgefahr oder psychische Überforderung auszuschließen. Der Schutz dieser jungen Anhänger stand im Mittelpunkt der taktischen Bewertung der Lage durch die Einsatzleitung.

Nachspielzeit und offene rechtliche Konsequenzen

Die Partie war mehr als zehn Minuten unterbrochen, bevor die Ruhe wiederhergestellt werden konnte. Die Wacker-Ultras durften das Stadiongelände erst nach dem vollständigen Spielende unter Polizeischutz verlassen. Die Frage, ob der Thüringer Fußball-Verband nun ein disziplinarisches Verfahren einleitet, ist zurzeit noch offen. Die erste Berichterstattung über die Vorkommnisse stammte von der Thüringer Allgemeinen, die den Umfang des Polizeieinsatzes dokumentierte.