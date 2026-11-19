Berlin sperrt Regierungsviertel für Staatsgäste. Wolodymyr Selenskyj trifft zur Koalition der Willigen ein. Polizei warns vor Verkehrseinschränkungen.

Die Polizei Berlin organisiert für den Donnerstag, den 22. Mai, und den folgenden Freitag massive Großeinsätze, da zahlreiche Staats- und Regierungschefs in der Hauptstadt erwartet werden. Diese diplomatischen Treffen führen voraussichtlich zu erheblichen Sperrungen und Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf der Plattform Bluesky bekannt gab. Besonders betroffen sind auch die infrastrukturellen Bereiche rund um den Flughafen Berlin Brandenburg (BER), wofür die Polizei Brandenburg mit zusätzlichen Maßnahmen rechnet.

Koalition der Willigen trifft sich in Berlin

Die Koalition der Willigen, eine 2025 von Großbritannien und Frankreich initiierte Initiative zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland, findet ihre Konferenz in Berlin statt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist mit seinem Team am Donnerstagnachmittag in Berlin eingetroffen und berichtete auf der Plattform X, dass mehr als 40 Partner vertreten sind. Zu diesen Partnern gehört explizit auch das Team des US-Präsidenten Donald Trump.

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Wolodymyr Selenskyj plant bei diesem Treffen vorrangig Gespräche über die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung sowie über die Gewährleistung von Energie- und Finanzhilfen. Zudem sind bilaterale Gespräche mit europäischen Partnern und mit Bundeskanzler Friedrich Merz angesetzt. Der ukrainische Staatschef unterliegt dabei der höchsten Gefährdungsstufe, was üblicherweise weiträumige Straßenabsperungen, das Verschweißen von Gullydeckeln, den Posten von Scharfschützen und die Überwachung des Luftraums zur Folge hat.

Verkehrseinschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen

Die Berliner Polizei bestätigte am Donnerstagnachmittag, dass alle teilnehmenden Staats- und Regierungschefs ohne Zwischenfälle angekommen sind. Die aktuellen Verkehrssperrungen beschränken sich vorläufig ausschließlich auf das Regierungsviertel, jedoch ist ab Donnerstagfrüh mit Einschränkungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Die Polizei Berlin setzt rund 2500 Einsatzkräfte für die Sicherung der Staatsgäste ein, wobei die VIZ weiter auf eine Übernachtung zahlreicher Gäste und damit verbundene logistische Herausforderungen hinweist.

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Das öffentliche Nahverkehrssystem steht unter erheblichem Druck. Die BVG warnte am Mittwoch, dass Fahrgäste sich auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen müssen. Konkrete Details sollen kurzfristig über die üblichen Kanäle veröffentlicht werden. Die U-Bahn-Linie U5 wird am Donnerstag zeitweise nicht am U-Bahnhof Bundestag halten, was die Mobilität im politischen Zentrum der Stadt beeinträchtigt. Die S-Bahn erwartet ebenfalls Einschränkungen, insbesondere am Bahnhof Brandenburger Tor, wo ein Sprecher des Tagesspiebels mit frühzeitigen Informationen rechnete.

Internationale Gäste und wirtschaftlicher Austausch

Neben Wolodymyr Selenskyj sind weitere hochrangige Politiker in der deutschen Hauptstadt anzutreffen. Die Verkehrsinformationszentrale meldete die Ankunft von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Andy Burnham. Für Selenskyj war dies nicht der erste Besuch in Berlin; bereits Anfang November empfing Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt.

Am Freitag findet zusätzlich das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft an der Mühlendammbrücke im Bezirk Mitte statt. Schifffahrten im Regierungsviertel sind während der Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich. Die zuständigen Behörden betonen, dass alle verfügbaren Kommunikationskanäle genutzt werden, um die Bevölkerung und den Verkehr über weitere Entwicklungen zu informieren, während die Sicherheit der internationalen Delegation priorisiert wird.