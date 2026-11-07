Polizeieinsatz für Newcastle-Star Dedić wegen Pfeil und Bogen

Newcastle-Verteidiger Amar Dedić stand wegen Pfeil und Bogen im Fokus. Northumbria Police beschlagnahmte Ausrüstung nach Alarm durch Spaziergänger in Northumberland.

Der Newcastle-Verteidiger Amar Dedić geriet am vergangenen Mittwoch ins Visier der britischen Polizei, nachdem er mit Pfeil und Bogen in der Grafschaft Northumberland gesichtet worden war. Der Alarm ging von einem besorgten Spaziergänger aus, der das Training in der Nähe eines Stausees im Gebiet Harlow Hill beobachtete. Daraufhin leitete die Northumbria Police eine umfangreiche Fahndungsaktion ein, bei der mehrere Streifenwagen im Einsatz waren.

Massiver Polizeiaufmarsch in Northumberland

Die Northumbria Police bestätigte den Vorfall und gab an, dass die Meldung kurz nach 13.55 Uhr am Mittwoch einging. Die Beamten recherchierten schnell, da die Beobachtung von zwei Männern mit schusswaffenähnlicher Ausrüstung in einem öffentlichen Parkbereich stets ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwirft. Der Einsatz umfasste mindestens sechs Polizeifahrzeuge, darunter sowohl markierte Streifenwagen als auch zivil gekennzeichnete Fahrzeuge. Einige der beteiligten Einheiten gehörten möglicherweise zu bewaffneten Spezialeinheiten, was die Schwere der initialen Einschätzung unterstreicht.

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Festnahme in Darras Hall und Ausrüstungssicherung

Die Fahndung endete in der wohlhabenden Wohngegend Darras Hall, etwa elf Kilometer vom ursprünglichen Sichtungsort entfernt. Dort stoppten die Beamten das Fahrzeug von Amar Dedić und seinem männlichen Begleiter. Bei der folgenden Kontrolle sicherten die Polizisten den Bogen und die Pfeile ein. Laut Berichten der Daily Mail hatten die beiden Männer zuvor bereits Pfeile abgeschossen, wobei die Zielrichtung unklar bleibt. Eine Jagd auf Tiere ist in Großbritannien mit solchen Mitteln strikt verboten, jedoch wurde bisher kein Verstoß gegen diese Regelung gegen Dedić bewiesen.

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Unerwartete Unterstützer aus dem Newcastle-Umfeld

Während der Polizeikontrolle trafen zwei weitere bekannte Gesichter aus der Newcastle-United-Szene ein. Der Torwart Mark Gillespie und der ex-Verteidiger Paul Dummett hielten zufällig in der Gegend an und boten ihre Unterstützung an. Beide waren wahrscheinlich in der Nähe, als sie den Vorfall bemerkten. Ihre Anwesenheit sorgte für eine gewisse Entschärfung der Situation, da sie als Vereinsmitglieder bekannten Kontext boten. Die Polizei von Northumbria betonte jedoch, dass ihre Ermittlungen unabhängig von den persönlichen Verbindungen weiterlaufen und auf der rechtlichen Lage basieren.

Keine unmittelbare sportliche Konsequenz für Amar Dedić

Trotz des kuriosen Vorfalls muss der 24-jährige Rechtsverteidiger derzeit keine disziplinarischen Maßnahmen seitens Newcastle United befürchten. Der Klub plant keine Sanktionen, da die Ausrüstung nach bisherigen Erkenntnissen zu Freizeitzwecken genutzt wurde. Es bestand keine unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit. Innerhalb des Vereins herrscht jedoch Verwunderung darüber, dass Dedić mit dieser Ausrüstung in der Öffentlichkeit auftrat. Der bosnische Nationalspieler, der im Sommer für rund 30 Millionen Pfund von Benfica Lissabon wechselte, muss sich daher vorerst nicht mit formalen Konsequenzen auseinandersetzen.

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Fortsetzung der Ermittlungen und sportliche Zukunft

Die Polizei führt die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls fort. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Schritte eingeleitet werden, insbesondere wenn sich herausstellt, ob gegen Tierschutzgesetze verstoßen wurde. Sportlich steht Amar Dedić hingegen zur Verfügung. Trotz eines schwierigen Saisonstarts überzeugte er in der Abwehr und soll am Samstag im Premier-League-Auswärtsspiel gegen den FC Fulham zum Einsatz kommen. Die Vorfälle in Northumberland scheinen seine sportliche Form vorerst nicht beeinträchtigt zu haben, doch die mediale Aufmerksamkeit bleibt hoch.