Schüsse haben in Berlin deutlich zugenommen. Oft geht es um Einschüchterung. Was steckt in diesem Fall dahinter?

Schüsse haben in Berlin deutlich zugenommen. Oft geht es um Einschüchterung. Was steckt in diesem Fall dahinter? Berlin - Erneut sind Schüsse in Berlin gefallen - diesmal in einem Mehrfamilienhaus in Wilmersdorf.

Eine 29 Jahre alte Anwohnerin hörte am Freitagabend gegen 21.30 Uhr drei laute Knallgeräusche, wie die Polizei mitteilte. Am nächsten Tag entdeckte sie demnach vier Patronenhülsen im Hausflur und vier Einschusslöcher in der Tür eines Pflegedienstes, der dort ansässig ist. Die Frau rief die Polizei. Die ermittelt nun zu den Hintergründen.

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Es wird geprüft, ob die Sondereinheit "Ferrum" den Fall übernimmt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Gruppe wurde nach einer deutlich gestiegenen Schusswaffengewalt im November 2025 beim Landeskriminalamt gegründet. Ursprünglich für ein paar Monate geplant, bleibt sie bis auf weiteres bestehen. Denn nach wie vor fallen nahezu täglich Schüsse in der Hauptstadt.