Polizeieinsatz in Berlin: Fluchtversuch mit Smart endet nach Schusswaffeneinsatz

Zwei Gesuchte beenden wilde Verfolgungsjagd in Berlin-West mit Festnahme nach Schussabgabe. Fahndung nach Männern und Frauen mit gefälschten Papieren.

Zwei gesuchte Straftäter haben am Nachmittag in der westlichen Berliner Innenstadt einen wilden Fluchtversuch unternommen, der mit einer Festnahme endete. Die Polizei rief die Zivilbeamten auf den Plan, als Kennzeichen kontrolliert werden sollten. Der Fahrer ignorierte die Anweisung und trat durch.

Wilde Verfolgung auf dem Kurfürstendamm

Der Mann am Steuer eines Kleinwagens reagierte auf die Kontrolle mit Vollgas. Gemäß Polizeiangaben rastete er zunächst über den Kurfürstendamm und fuhr dabei zeitweise auf dem Gehweg. Dabei rammte er mehrere Poller, was die Situation weiter eskalierte.

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Zivilpolizisten nahmen die Verfolgung zunächst mit ihrem Dienstwagen auf. Da der Verdächtige aber nicht anhielt, stiegen die Beamten aus und rannten ihm zu Fuß hinterher. Als der Fahrer zum wiederholten Mal die Richtung änderte, versuchten die Beamten, die Türen des Kleinwagens zu öffnen.

Schussabgabe zur Durchbrechung der Flucht

Der Fahrer gab erneut Gas und versuchte mehrfach, die Beamten mit dem Wagen zu überfahren. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, gab einer der Polizisten daraufhin einen Schuss auf einen Reifen ab. Dies sollte die Flucht beenden.

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Die Schussabgabe blieb jedoch wirkungslos für die Vollbremsung. Der Kleinwagen raste weiterhin weiter, wobei er mehrere andere Fahrzeuge beschädigte. Die Fahrt führte schließlich zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto auf der Uhlandstraße.

Festnahme und Identitätsprüfung

Gegen 14 Uhr endete die Flucht nach dem Zusammenstoß. Die Seite des Fluchtwagens war vollständig aufgerissen. Die Zivilpolizisten und eingetroffene Kollegen überwältigten die beiden Insassen schnell. Am Steuer saß ein Mann, auf dem Beifahrersitz eine Frau.

Beide hatten gefälschte Ausweispapiere bei sich. Bei einer Abfrage ihrer Fingerabdrücke stellte die Polizei fest, dass gegen den Mann und die Frau offene Haftbefehle vorliegen. Die Festnahme war somit das Ende der wilden Jagd.

Weitere Schritte und Schadenslage

Weshalb genau nach den beiden gesucht wurde, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die beiden Personen befinden sich jetzt im Polizeigewahrsam. Sie sollen einem Richter vorgeführt werden, der dann über das weitere Vorgehen entscheidet.

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Ob Menschen bei der Flucht oder den Zusammenstößen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.