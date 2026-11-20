Ein 49-Jähriger bedrohte in Berlin-Staaken seine Ex-Schwiegermutter mit einem Messer und griff Polizei an. Zwei Beamte verletzen sich bei der Festnahme.

Ein schwerer Polizeieinsatz hat sich am Donnerstagabend in Berlin-Staaken zugetragen. Ein 49-jähriger Mann war an der Wohnung seiner ehemaligen Schwiegermutter aufgetaucht und hatte diese mit einem Messer bedroht. Die alarmierten Einsatzkräfte versuchten, die Situation zu entschärfen, wurden jedoch im Verlauf des Geschehens Opfer eines heftigen Widerstands. Zwei Polizeibeamte erlitten dabei Verletzungen im Gesicht und an der Hand.

Detaillierter Ablauf der Eskalation

Die Vorfälle ereigneten sich laut Polizeiangaben am Donnerstagabend. Der 49-Jährige erschien bereits zum zweiten Mal vor der Wohnung seiner Ex-Schwiegermutter in Berlin-Staaken. Die Polizei entdeckte den Mann in der Nähe des Tatorts in einem Gebüsch. Nach eigenen Angaben wollte er zunächst nicht aus seinem Versteck herauskommen, als die Behörden ihn ansprachen. Ziel der Beamten war es, den Mann zu durchsuchen und seine Identität zu überprüfen.

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Als der Mann das Grundstück verlassen wollte, versuchten mehrere Polizisten, ihn festzunehmen. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 49-Jährige wehrte sich der Polizei zufolge derart heftig, dass zwei Einsatzkräfte verletzt wurden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten die betroffenen Beamten ihren Dienst vorübergehend beenden.

Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts

Während des Gerangels bemerkte eine Polizistin, wie der Mann in seine Hosentasche greifen wollte. Da zuvor eine Bedrohung mit einem Messer dokumentiert war, ging die Polizei davon aus, dass der Mann das Messer weiterhin bei sich trug. Als Sicherheitsmaßnahme löste die Polizistin ihr Distanzelektroimpulsgerät aus, im Volksmund auch Taser genannt. Der Mann fiel daraufhin zu Boden und konnte anschließend festgenommen werden.

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Nach der Festnahme bestätigte sich die Vermutung der Behörden. Der 49-Jährige hatte tatsächlich ein Messer in seiner Hosentasche. Bei dem Mann wurden keine Verletzungen festgestellt, die auf den Einsatz des Elektroimpulsgeräts zurückzuführen waren. Die Polizei hat die Waffe sichergestellt und dient als Beweismittel im weiteren Ermittlungsverfahren.

Alkoholkonsum und strafrechtliche Folgen

Im Zuge der Festnahme führte die Polizei einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lag bei 1,9 Promille, was einem erheblichen Alkoholrausch entspricht. Zum genauen Motiv des Täters und den genauen Umständen der Bedrohung seiner Ex-Schwiegermutter konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Die genauen Hintergründe der Tat werden noch untersucht.

Ein Fachkommissariat hat das Verfahren übernommen und ermittelt wegen mehrerer Straftaten. Vorwurf gegen den 49-Jährigen sind die Bedrohung mit einem Messer, tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand bei der Vollstreckung von Gesetzen. Der Täter sitzt nun in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen zum weiteren Ablauf der Tat fortgesetzt werden.