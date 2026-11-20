Hessens Innenminister Roman Poseck rüstet mit 2000 Polizisten gegen Drohungen linksradikaler Gruppen in Frankfurt. Banken und Waffenhändler sind im Fokus der Gewaltankündigungen.

Am Freitag stehen die Behörden in Frankfurt am Main unter Hochdruck, da massive Unruhen mit schweren Sachbeschädigungen und Gewaltprognosen vorhergesagt werden. Hessen s Innenminister Roman Poseck hat den Einsatzplan für die Landeshauptstadt aktualisiert, um die Finanzmetropole vor Übergriffen zu schützen. Die Vorbereitung auf die Demonstrationen erfolgt unter dem Eindruck der Ausschreitungen Ende Oktober, bei denen die Ordnungslage in der Innenstadt schwerwiegender gestört war als erwartet.

Schärfere Sicherheitsmaßnahmen und Präsenz

Die Polizeiführung in Hessen plant einen deutlichen Aufmarsch mit mehr als zweitausend Beamten, um die Innenstadt abzusichern. Roman Poseck betonte gegenüber Medienvertretern, dass er die anhaltenden Gewaltaufrufe im Internet ernst nimmt und die Radikalisierung der Beteiligten registriert. Der Minister erklärte, dass er sich von diesen Drohungen nicht einschüchtern lassen wird, da ihm bewusst ist, dass die betroffenen Gruppen keine Grenzen oder Skrupel kennen und politische Ziele mit brutalem Protest durchsetzen wollen.

Also read Anwohner melden Schüsse — größerer Polizeieinsatz in Berlin

Ein zentrales Anliegen der Planung ist der Schutz kritischer Infrastrukturen und wirtschaftlicher Schlüsselpositionen. Insbesondere Banken stehen im Fokus der Planungen, da Datenlecks auf eine Verflechtung der globalen Finanzwelt mit dem Standort Frankfurt hinweisen. Die Sicherheitsbehörden integrieren diese Erkenntnisse in ihr Einsatzkonzept, um eine starke und sichtbare Präsenz im Nahbereich dieser Einrichtungen zu gewährleisten. Die Bedrohungslage wird als so hoch eingestuft, dass konventionelle Mittel zur Lagenlagebeurteilung nicht mehr ausreichen.

Reaktionen der Wirtschaft und Einzelhändler

Die Frankfurter Wirtschaft hat auf die prognostizierten Probleme reagiert, indem sie präventive Schutzmaßnahmen einleitete. Zahlreiche Händler begannen bereits am Donnerstag damit, ihre Schaufenster mit Brettern zu versperren, um Vandalismus und Einschlagversuche zu erschweren. Ein Teil des Einzelhandels verzichtet auf den Freitag ganz und schließt seine Türen vorzeitig, um Beschäftigte und Waren vor Schäden zu bewahren. Die Unsicherheit in der Innenstadt führt zu massiven wirtschaftlichen Einbußen und logistischen Herausforderungen für die Stadt.

Advertisement

Besondere Aufmerksamkeit gilt diesem Jahr dem Schutz von Waffenhändlern, die nach den Vorfällen vom 31. Oktober im Fokus der Kritik stehen. Damals hatten Unbekannte die Panzerglasscheiben eines solchen Geschäfts zerstört und die Ladenschaft geplündert. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt das Innenressort keine detaillierten Angaben zur aktuellen Absicherung dieser Geschäfte. Klar ist jedoch, dass die Waffenhändler ihre Bestände in Tresoren lagern oder extern unterbringen und die Schaufenster leer räumen werden.

Rechtliche Grundlagen und politische Diskussion

Die Frage, warum die Demonstrationszüge nicht einfach verboten wurden, beantwortet der hessische Innenminister mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ein Verbot sei die Ultima Ratio, die nur im Notfall angewendet werden darf. Poseck betonte, dass das Ziel darin bestehe, zu verhindern, dass sich die Zustände vom Oktober wiederholen. Sollte es am 20. November erneut zu Unruhen kommen, seien noch schärfere Maßnahmen bis hin zu einem Verbot in Aussicht gestellt.

Der Minister äußerte zudem seine Frustration über die wiederkehrenden Konflikte, die viele Polizisten verletzen und die Justiz sowie Verwaltung belasten. Er wolle nicht zulassen, dass die Sicherheitskräfte regelmäßig in derart riskanten Lagen eingesetzt werden. Die Autonomen hatten vorhergesagt, dass die Polizei unter der Führung des Hardliners Poseck aufmuckeln würde, um den Kontrollverlust vom Vormonat wettzumachen. Die Realität vor Ort zeigt jedoch eine hochgerüstete Sicherheitsarchitektur, die jeden einzelnen Winkel der Innenstadt beobachtet.