Polizeieinsatz in Hagen: Schülerin gefährdet - Spezialeinsatzkräfte suchen nach Angreifer

In der Hagener Innenstadt ist ein Polizeieinsatz im Gange, da Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage einer Schülerin der Liselotte-Funcke-Schule vorlagen. Spezialeinsatzkräfte suchen nach einem mutmaßlichen Angreifer im Alter von 16 bis 18 Jahren, der bewaffnet sein könnte. Die betroffene Schülerin ist in Sicherheit und wird von der Polizei vernommen.

Mittwoch, 12. Februar 2025, 12:58 Uhr: In der Hagen er Innenstadt ist derzeit ein Polizeieinsatz im Gange. Es gab Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage , die eine Schülerin der Liselotte-Funcke-Schule in der Hagen er Innenstadt betraf. Schwerbewaffnete Spezialeinsatzkräfte umstellen derzeit die Liselotte-Funcke-Schule, wie die „Bild“ berichtet. Sie suchen demnach nach einem Angreifer , der zwischen 16 und 18 Jahre alt ist.

Die Polizei vermutet, dass der gesuchte Jugendliche bewaffnet ist, heißt es weiter. \„Die Schülerin, um die es ging, ist bei uns, wird vernommen. Wir suchen jetzt nach einer Person in der Innenstadt“, sagt die Polizei der „Bild“. Aktuell führt die Polizei Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt durch. Dabei sind neben einem Hubschrauber auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Auch eine polizeiliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler der Liselotte-Funcke-Schule ist derzeit in Vorbereitung. Es liegen keine Hinweise auf eine aktuelle Gefährdung für die Personen in der Schule vor





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Polizeieinsatz Hagen Schülerin Gefährdungslage Spezialeinsatzkräfte Angreifer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizeieinsatz in Hagen wegen möglicher Gefährdung einer SchülerinSymbolbild: Blaulicht

Weiterlesen »

Polizeieinsatz am Berliner Westhafen: Mann hält zerquetschte Banane für Teil einer BombeEine Banane sorgt am Montagabend für einen Großeinsatz der Polizei. Ein Passant will in der Banane und einem Kabel, die aus einem Rucksack herausschauten, eine Bombe gesehen haben.

Weiterlesen »

Hamburger Schülerin droht Ausreise: Wie ein ganzer Stadtteil gegen die Abschiebung von Chanelia (11) kämpftIm Kampf gegen die Abschiebung einer Schülerin zieht ein Hamburger Stadtteil alle Register. Mehr als 40.000 Hamburger haben bereits eine Petition unterschrieben. Auch mit dem Bürgermeister suchen ihre Mitschüler das Gespräch.

Weiterlesen »

Augsburg: Am Museumsklo abgepasst: 18-Jähriger bedrängt SchülerinFür eine Zwölfjährige hat sich ein Schulausflug zu einem Albtraum entwickelt. Ein junger Mann hat die Schülerin sexuell bedrängt. Es begann in der Tram.

Weiterlesen »

Urteil gegen Lehrerinnen wegen Todes von Schülerin auf Klassenfahrt ist rechtskräftigDer Bundesgerichtshof bestätigte die Urteile des Landgerichts Mönchengladbach gegen zwei Lehrerinnen, die wegen des Todes einer 13-jährigen Schülerin auf einer Klassenfahrt in London verurteilt wurden. Die Lehrerinnen hatten es versäumt, sich vorab über chronische Erkrankungen der Schülerinnen und Schüler zu informieren, darunter auch über die Diabeteserkrankung der Verstorbenen. Die Revision der Lehrerinnen wurde verworfen.

Weiterlesen »

Japan: Schülerin entlarvt großes Problem der dicken DeutschenAn der Seikei-Schule in Tokio steht Kochen auf dem Stundenplan. Anders als in Deutschland ist das Fach schon lange etabliert.

Weiterlesen »