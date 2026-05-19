Polizeieinsatz in Kleve: Pfauen statt Frauen

Ein amüsantes Missverständnis bei einem Notruf führte dazu, dass die Polizei in Kleve wegen einer Gruppe von Pfauen ausrückte, die fälschlicherweise für Frauen gehalten wurden.

In der beschaulichen Region von Kleve ereignete sich am vergangenen Sonntag ein Vorfall, der eindrucksvoll zeigt, wie ein winziges akustisches Detail den gesamten Verlauf eines polizeilichen Einsatzes grundlegend verändern kann.

Es war ein ruhiger Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr, als in der Leitstelle der Polizei ein Anruf einging, der zunächst höchste Alarmbereitschaft auslöste. Ein besorgter Bürger meldete in einer gewissen Aufregung, dass er in seinem eigenen Wintergarten eingeschlossen sei und dass fremde Personen versuchten, über die Terrasse in sein Haus einzudringen.

In der Hektik des Augenblicks und unter dem immensen Druck, schnell und effizient reagieren zu müssen, wurde die Information vom Beamten am anderen Ende der Leitung so interpretiert, dass es sich bei den Eindringlingen um eine Gruppe von Frauen handle. Die Beamten in der Zentrale zögerten keine Sekunde und entsandten umgehend eine Streife zu der angegebenen Adresse, um die Situation zu klären und die Sicherheit des Anrufers zu gewährleisten. Die Situation vor Ort war für die anrückenden Polizisten zunächst angespannt.

Die Beamten näherten sich dem Gebäude mit der Erwartung, eine kriminelle Handlung, einen versuchten Einbruch oder zumindest eine unbefugte Hausbesetzung vorzufinden. Der Anrufer, der sich in seinem Wintergarten befand, wartete bereits sehnsüchtig auf die Hilfe der Gesetzeshüter, um aus seiner misslichen Lage befreit zu werden. Als die Polizisten schließlich die Tür zum besagten Wintergarten öffneten, löste sich die Anspannung jedoch innerhalb von Sekunden schlagartig in Heiterkeit auf.

Anstelle von kriminellen Frauen trafen sie auf eine Gruppe von prächtigen Pfauen, die mit ihrer leuchtenden, blauen Federpracht die Terrasse besetzt hatten und offenbar sehr interessiert an den Gegebenheiten des Hauses waren. Es wurde in diesem Moment sofort klar, dass hier ein klassisches phonetisches Missverständnis vorlag: Der Anrufer hatte vermutlich von Pfauen gesprochen, doch das Ohr des Beamten in der Leitstelle hatte daraus das Wort Frauen gemacht. Die Reaktion der Polizei war so menschlich wie amüsant.

Anstatt einen förmlichen Bericht über einen versuchten Einbruch oder eine Störung des Hausfriedens zu verfassen, setzten die Kollegen einen legendären Funkspruch ab, der in der gesamten Dienststelle für lautstarkes Schmunzeln sorgte. In der Meldung hieß es lakonisch, dass es sich entgegen der ersten Annahme nicht um Frauen, sondern um Pfauen handle. Da die tierischen Eindringlinge keinerlei Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellten und durch ihre natürliche Schönheit bestachen, entschieden die Beamten, Gnade walten zu lassen.

Es war nicht länger notwendig, weitere Streifenwagen zur Unterstützung anzufordern, und die Tatverdächtigen – in diesem Fall die Vögel – konnten sofort vor Ort entlassen werden, beziehungsweise sie spazierten einfach wieder in ihrem eigenen Tempo davon. In den folgenden Stunden und Tagen wurde die Geschichte zum absoluten Gesprächsthema in den verschiedenen Polizeidienststellen der Kreispolizeibehörde. Während die Kollegen über den absurden Ausgang der Geschichte lachten, blieb eine zentrale Frage offen: Wie genau kam es zu diesem spezifischen Übermittlungsfehler?

War es eine unklare Aussprache des Anrufers, ein technisches Problem der Telefonleitung oder schlichtweg ein Moment der Unachtsamkeit in der Leitstelle? Die Polizei gab gegenüber Presseanfragen an, dass diese Frage zum aktuellen Zeitpunkt zweitrangig sei, da die allgemeine Heiterkeit über den Vorfall überwiege. Dennoch wird der Vorgang intern nachbereitet, insbesondere von den Kollegen der Leitstelle, um zukünftig solche Verwechslungen zu vermeiden. Interessanterweise ist das Auftreten von Pfauen in diesem Teil von Rees, genauer gesagt im Ortsteil Millingen, gar keine Seltenheit.

Anwohner berichteten, dass die Vögel schon länger stolz durch die Straßen und Gärten spazieren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie gelegentlich in die privaten Bereiche von Bürgern eindringen und so für ungewöhnliche Situationen sorgen





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