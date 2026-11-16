Ermittler durchsuchen in Mönchengladbach Objekte der Hells Angels. Der Verdacht lautet auf Bildung einer kriminellen Vereinigung im Rahmen eines großen Verfahrens der Zeos NRW.

Die Polizei geht aktuell in Mönchengladbach massiv gegen die Rockergruppe " Hells Angels" vor. Bei dem laufenden Einsatz wird der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung im Umfeld der Organisation ermittelt. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Montagabend die Maßnahmen gegenüber den Medien und führte aus, dass die Ermittlungsbehörden hier intensiv tätig sind.

Verfahren der Zeos NRW steht im Fokus

Die gegenwärtigen Ermittlungsmaßnahmen werden im Rahmen eines Verfahrens der Zeos NRW durchgeführt. Diese Einrichtung ist als Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Kriminalität bekannt. Die Zeos NRW ist institutionell bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft angesiedelt und koordiniert in solchen Fällen oft die länderübergreifende Zusammenarbeit. Die Polizeisprecherin machte am Montagabend keine weiteren detaillierten Angaben zu den genauen Tathergängen oder den identifizierten Tatbeständen.

Also read Hells Angels in Mönchengladbach: Großeinsatz der Polizei gegen die Rockerbande

Historie der Razzien im Vergleich

Von dem aktuellen Einsatz in Mönchengladbach ist ein ähnliches Vorgehen zu unterscheiden, das sich im vergangenen Jahr ereignete. Rund 300 Einsatzkräfte hatten damals wegen Schusswaffenkriminalität ermittelt. In diesem Zusammenhang wurden zehn Objekte durchsucht, darunter das Vereinsheim der "Hells Angels" in Berlin-Biesdorf. Im Oktober des Vorjahres hatte eine Feier der "Hells Angels" in Mönchengladbach für Aufmerksamkeit gesorgt, bei der rund 400 Besucherinnen und Besucher anwesend waren. Eine Monat zuvor hatte die Polizei bereits eine großangelegte Razzia mit mehr als 1.000 Einsatzkräften durchgeführt. Diese Aktion richtete sich gegen ein Geldwäsche-Netzwerk um die "Hells Angels" in Duisburg, in anderen deutschen Städten sowie in weiteren europäischen Ländern.

Advertisement

Vermögenswerte und Haftbefehle

Bei der umfassenden Razzia, bei der die Duisburger Staatsanwaltschaft federführend war, wurden nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa 14 Haftbefehle vollstreckt. Der Schwerpunkt dieser Ermittlungen lag auf der Beschlagnahmung von Vermögenswerten. Die erfasste Summe belief sich damals auf 48,6 Millionen Euro. Diese hohe Summe unterstreicht das finanzielle Volumen, das mit den Aktivitäten der Rockergruppe in Verbindung gebracht wird und das die Justizbehörden auf höchster Ebene aufmerksam gemacht hat.

Strukturen und Mitgliederzahlen in NRW

Die Lage in Nordrhein-Westfalen ist geprägt von einer hohen Konzentration an Rockergruppen. Laut Angaben des Landeskriminalamts stellen die "Hells Angels" den größten Rocker-Club in NRW dar. Ihm werden rund 460 Mitglieder zugerechnet. Hinzu kommen in dem Bundesland etwa 700 weitere Rockerinnen und Rocker in anderen Gruppierungen. Den "Hells Angels" steht die verfeindete Gruppe "Bandidos" gegenüber, deren Mitgliederzahl bei circa 130 Personen liegt. Die Konkurrenz zwischen diesen Gruppen hat in der Vergangenheit bereits zu gewalttätigen Auseinandersetzungen geführt, was die behördliche Überwachung zusätzlich intensiviert.