Tumult im Thüringer Landesklasse-Spiel zwischen FSG Salza und Eintracht Sondershausen: Pfefferspray und Absperrung wegen Ultras von Wacker Nordhausen.

Eine Partie der viertklassigen Thüringer Landesklasse entwickelte sich am Wochenende zu einem Sicherheitsproblem vom Sonderformat. Das Duell zwischen FSG Salza und Eintracht Sondershausen endete mit einem klaren 0:1-Erfolg für die Gäste aus Sondershausen. Doch die eigentliche Nachricht stammt nicht von den Spielern auf dem Rasen, sondern von den Ereignissen vor und auf dem Stadiongelände in Salza. Über 40 Polizei beamte waren im Einsatz, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, was den lokalen Klubvergleich in ein Hochsicherheitsunternehmen verwandelte.

Einschaltung der Polizei und Absperrung

Die massive Präsenz der Sicherheitskräfte hatte einen spezifischen Auslöser, der nicht in der Tradition der beiden spielenden Vereine wurzelt. Weder FSG Salza noch Eintracht Sondershausen unterhalten einen historischen oder ideologischen Konflikt zueinander. Die Anspannung entstand durch den Besuch einer Fan-Delegation des Ex-Regionalligisten Wacker Nordhausen. Da das geplante Heimspiel der Nordhauser Fans in Arnstadt abgesagt worden war, entschieden sich die Anhänger für einen Ausflug zum Spiel der FSG Salza, da deren Gegner genau die Erzrivalen von Wacker Nordhausen stellten.

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Die Straße vor dem Stadion wurde daraufhin von den Behörden abgesperrt. Trotz der freundschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Landesklasse-Klubs herrschte Anspannung, da die Anwesenheit der nordhäusischen Ultra-Gruppe als potenziell destabilisierend für die Atmosphäre wahrgenommen wurde. Die Polizei reagierte proaktiv mit einer hohen Zahl an Einsatzkräften, um mögliche Zusammenstöße im Vorfeld der Partie zu verhindern.

Startschuss für die Ausschreitungen

Die Situation eskalierte dramatisch in der Schlussphase des Spiels. Als die Zeit auf der Uhr bereits bei über 85 Minuten stand, zündete ein Ultra von Wacker Nordhausen eine Feuerwerksrakete. Das Projektild landete direkt auf dem Spielfeld, was sofortige Reaktion erforderte. Die Stimmung kippte innerhalb von Sekunden von sportlicher Spannung hin zu bedrohlichen Ausschreitungen.

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Drei Minuten vor dem Abpfiff führte der Wurf der Rakete dazu, dass zwei Dutzend Beamte das Feld stürmten. Ziel war die sofortige Eindämmung der Fan-Gruppe. Die Thüringer Allgemeine berichtete als erstes Medium über diese Vorkommnisse. Die Ordnungshüter rannten in Richtung der Blockposition der Nordhauser Fans, um die Situation zu kontrollieren und weitere Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen zu verhindern.

Einsatz von Pfefferspray und Ringung

Die Polizei versuchte, die Ultras von Wacker Nordhausen in die Enge zu treiben. Dabei kam chemisches Abwehrmittel zum Einsatz, genauer Pfefferspray. Ordner und Polizisten drangen in den Fan-Block ein, was zu heftigen Rangeleien führte. Die Lage wurde komplex, als die Ultras flüchten wollten und in Richtung des Tribünenabschnitts der FSG Salza liefen.

Dieser Abschnitt war im Gegensatz zu den gegnerischen Fans vorwiegend mit Familien und jungen Menschen besetzt. Die Fan-Gruppierung der FSG, die erst in diesem Jahr gegründet wurde, bestand zu einem großen Teil aus Kindern und Jugendlichen. Eltern und Sicherheitsleute reagierten blitzschnell und brachten die unbeschwerte Zuschauermenge rasch in Sicherheit, um einen direkten Konflikt zwischen den gewalttätigen Ultras und der jugendlichen Fan-Community zu verhindern.

Folgen für den Spielbetrieb und die Teilnehmer

Die Partie war mehr als zehn Minuten lang unterbrochen, während die Polizei die Lage neu evaluierte und die Sicherheitszonen neu absteckte. Letztlich gelang den Behörden die Einschließung der Wacker-Ultras, was langsam wieder Ruhe im Stadion ausbreitete. Die nordhäusischen Fans durften das Gelände nicht während der Spielzeit verlassen, sondern mussten bis zum finalen Abpfiff unter strikter Polizeiaufsicht bleiben.

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Das Spiel selbst wurde nach der langen Unterbrechung zu Ende gespielt, wobei Eintracht Sondershausen die zwei Punkte nach Hause brachte. Ob der Thüringer Fußball-Verband nun ein formales Verfahren gegen die Verantwortlichen der Fankultur einleitet, bleibt vorerst offen. Die Vorfälle werfen jedoch Fragen zur Verantwortung der gastgebenden Vereine und der Verbandsaufsicht bei der Eintrittskontrolle auf, da der Zugang der problematischen Fan-Gruppe zum Stadion bereits im Vorfeld hätte verhindert werden können.